Nous avons visité Zero Latency Madrid, la réalité virtuelle en direct

Bien que récemment, le discours se soit concentré sur “le streaming est l’avenir des jeux vidéo”, nous devons encore perdre de vue certaines des technologies déjà présentes et en cours de maturité comme la réalité virtuelle ou la réalité mixte. Et dimanche dernier, nous avons eu l’occasion de visiter et d’essayer de première main l’une des meilleures expériences de réalité virtuelle immersive actuellement disponibles, Zéro latence.

Pour ceux qui ne le savent pas encore, c’est une entreprise présente au niveau européen dans laquelle des salles et des entrepôts décloisonnés sont préparés où les visiteurs peuvent jouer le rôle d’acteurs, interagir avec leur propre corps dans les jeux.

Comment est Zero Latency Madrid

Avec seulement quatre chambres disponibles dans notre pays, réparties entre Barcelone, Terrasa, Saragosse et Madrid, en raison de la proximité, cette fois nous sommes allés dans ce dernier.

Situé dans un petit navire, l’enceinte sera distribuée dans une petite salle, une billetterie, la salle d’équipement et d’instruction, et la salle VR elle-même.

Après un processus d’inscription très rapide et simple, nous devons laisser nos appareils électroniques dans une billetterie (pour laquelle nous profitons de vous recommander de transporter une pièce de monnaie en vrac), ce qui pourrait nuire au bon fonctionnement du jeu.

Une fois préparés, nous irons à un petit prélude où ils nous donneront une petite explication sur le fonctionnement de base de l’équipement VR et du jeu sélectionné.

Malheureusement, toute l’expérience restera à l’intérieur. Et bien que nous soyons équipés pour le rendez-vous, on trouve le refus de prendre des photos dans et hors du jeu pour illustrer notre visite, nous devrons donc nous limiter à l’écrit et à certaines des vidéos promotionnelles.

L’équipe

La première différence de Zero Latency avec le reste des systèmes VR pour la maison est le plus grand déploiement de périphériques et d’équipements que nous aurons, transportant le jeu entier, littéralement, derrière notre dos.

Raven, l’arme et contrôleur principal créé sous un design de Zero Latency, produit directement par impression 3D. En plus de l’interaction elle-même avec le jeu, cet appareil est utilisé pour établir notre emplacement dans l’espace VR.

Sennheiser GSP350, les écouteurs avec microphone qui nous aideront à maintenir l’immersion pendant que nous communiquons avec le reste des membres de notre groupe.

HP Reverb, Les lunettes VR et nos yeux dans le jeu offrent une capacité de résolution allant jusqu’à 2160 x 2160 pixels par œil, avec un angle de vision de 114º, et la possibilité de son utilisation combinée avec des lunettes normales.

Sac à dos HP VR G2, un ordinateur portable de type sac à dos, équipé d’un processeur Intel Core T i7 de huitième génération, de 32 Go de RAM et d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX2080.





Bien que nous aurons également des chiffres améliorations et support via logiciel. Et si l’utilisation de lunettes de réalité virtuelle peut provoquer des accidents à l’intérieur de la maison, les possibilités sont beaucoup plus grandes lorsque nous avons de réelles chances de courir ou de percuter d’autres joueurs ou les murs.

Pour ce faire, toutes les équipes Zero Latency ont unn système en jeu où nous serons alertés, à la fois visuellement et de manière saine, lorsque nous nous rapprochons trop de tout élément ou personne avec qui nous pouvons entrer en collision.

Ainsi, une fois ce petit tutoriel terminé, nous passerons à la vraie salle VR: une salle diaphane qui deviendra bientôt une ville assiégée de zombies, ou différents lieux futuristes de thème de science-fiction.

Notre expérience

Bien que dans notre cas, seules trois personnes y assistent, il convient de mentionner que tous les jeux disponibles dans Zero Latency sont conçus pour admettre jusqu’à un maximum de 8 joueurs simultanés, donc selon le nombre de personnes avec qui nous formons un groupe, l’expérience changera presque complètement.

De plus, cela ne signifie pas que si nous allons en paires ou en petits groupes, le plaisir est altéré ou la difficulté est plus grande puisque les jeux ont une évolutivité automatique.

Et la vérité est, loin d’être comparée à d’autres jeux PC ou console (comparable à certains titres entre 2000 et 2010), la vérité est que les graphismes sont assez bons, assurant une grande immersion.

De plus, grâce au système dit «Free-Roam», nous pouvons expérimenter un jeu depuis le jeu lui-même, où notre propre corps tournera le contrôleur, créant cette illusion mentale réaliste.

Bien sûr, ne vous attendez pas à quelque chose d’équivalent à Sword Art Online ou Ready Player One; au-delà du grand déploiement technologique derrière Zero Latency, il faudra encore une bonne dose d’imagination et d’enthousiasme par les joueurs.

Prix ​​et disponibilité

Bien que dans notre cas, nous essayions l’expérience la plus économique, avec le jeu Zombie Survival, il est surprenant que le prix continue d’augmenter jusqu’à 35 euros par personne. Et même si “deux sessions” sont incluses, celles-ci ne comprendront que deux phases ou vagues, ce qui ne nous prendra que 30 minutes environ pour jouer.

Donc, on peut aussi trouver quatre autres jeux disponibles, ce qui augmente légèrement son prix jusqu’à 39 euros par personne et session, au moins, ils prolongeront les jeux jusqu’à au moins une heure.

Cependant, et malgré la grande expérience offerte, les prix en général sont assez peu attrayants et élevés. De cette façon, Zero Latency est relégué à l’arrière-plan de la scène du joueur, comme une expérience à vivre «au moins une fois» ou une option originale pour célébrer un événement spécial occasionnel, qui vraiment pour fournir l’achat d’un appareil VR personnel.