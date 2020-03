Nous avons vu 1917 avec un son surround Dolby Atmos – et c’était vraiment époustouflant

Je n’ai jamais eu une réaction physique viscérale à un film comme je l’ai fait quand j’ai vu 1917 dans les salles de projection Dolby à Soho, au centre de Londres.

Dirigée par Sam Mendes, l’épopée de la Première Guerre mondiale suit deux soldats britanniques chargés de traverser le no man’s land pour transmettre un message important à un autre régiment, les avertissant que leur attaque imminente contre l’armée allemande est vouée à l’échec.

Les lumières se sont allumées et pendant que je marchais pendant 15 minutes entre les salles de projection et la gare, hérissé du vent, j’ai remarqué que mes mains tremblaient un peu.

J’avais l’impression de sortir d’une zone de guerre et de me retrouver dans les rues animées de Chinatown à Londres. C’était… choquant.

J’ai réalisé que j’avais été tellement investi, tellement absorbé par le film que je regardais qu’une partie de moi avait commencé à se sentir comme si j’étais réellement là, sur le front ouest du nord de la France, en esquivant les balles, se recroquevillant d’explosions et reculant des corps en décomposition d’innombrables soldats tombés au combat.

Mis à part la cinématographie innovante à un coup utilisée en 1917, un facteur clé de cette immersion inhabituelle est la conception sonore – et en particulier, l’utilisation de Dolby Atmos.

(Crédit d’image: Universal Pictures)

Un vrai danger

Dolby Atmos est un format audio basé sur des objets qui vous permet d’entendre le son dans une bulle à 360 degrés, comme si le son que vous entendiez d’un film venait de vous sous tous les angles.

Cela donne au son un effet plus tridimensionnel – imaginez la différence entre entendre un hélicoptère voler à quelques centaines de mètres et planer directement au-dessus de votre tête.

Le mixage audio se produit dans les studios de son où les ingénieurs du son prennent des effets sonores dans les films et les déplacent numériquement dans un espace en trois dimensions. Lorsque vous lisez le film à l’aide de haut-parleurs Dolby Atmos, vous pourrez entendre les effets se déplacer autour de vous, tout comme les ingénieurs du son l’ont voulu.

Dans le cas de 1917, cela signifie qu’une balle perdue sonnait comme si elle sifflait réellement devant mon oreille, et un avion de chasse abattu semblait gémir et cracher directement au-dessus de lui avant de s’écraser au sol, crachant de la fumée noire juste devant mon yeux.

Le résultat a été que chaque coup de feu m’a fait sauter hors de ma peau et, à ma façon, j’ai pu ressentir la panique des personnages à l’écran. À certains moments, c’était vraiment effrayant.

Cela ressemblait à un réel danger, et cela témoigne non seulement des prouesses de l’équipe de post-production (qui a remporté les Oscars pour le mixage sonore, les effets visuels et la cinématographie), mais aussi la puissance de Dolby Atmos utilisée à son plein potentiel.

Si vous le pouvez, je vous invite à voir 1917 dans un théâtre équipé de Dolby Atmos – vous ne serez pas déçu.