nous connaissons les Flottes, les Tweets qui disparaissent après 24 heures

Le réseau social gazouillement a récemment décidé d’en essayer un nouvelle fonctionnalité, très apprécié dans de nombreux autres réseaux sociaux existants. Nous parlons des histoires.

Plus précisément, la plateforme les appelle flotte, et sont des tweets qui disparaissent après 24 heures, tout comme les histoires sur Instagram. Au cours de la dernière période, de nombreuses plateformes envisagent de les inclure, dont Linkedin. Découvrons tous les détails ensemble.

Twitter envisage de mettre des histoires sur sa plateforme

Les histoires sur Instagram sont nées pour essayer d’offrir à tous les utilisateurs un contenu plus léger, qui peut également être oublié avec le temps. Celles-ci permettent aux utilisateurs de ne pas avoir à poster de moment de leur journée, mais de l’insérer dans un “espace” où ils viendront annulé après 24 heures, probablement parce que “plus léger et moins important”.

Ces derniers jours, la plateforme Twitter a également pensé à introduire une sorte d’histoires, dont j’ai appelé Fleet. Pour être précis, il traite des tweets qui disparaissent après 24 heures et ils ne peuvent pas recevoir de likes, de retweets ou de réponses publiques. En ce moment au Brésil, ils sont déjà en phase de test et l’annonce officielle est venue à travers une vidéo de la plate-forme. Les flottes sont accessibles très simplement, il suffit de cliquer sur le profil utilisateur, comme c’est le cas actuellement sur IG.

Voici les mots de Kayvon Beykpour, Fondateur et PDG de Periscope: «Nous avons écouté ces commentaires et travaillé à créer de nouvelles compétences qui répondent à certaines des angoisses qui empêchent les gens de parler sur Twitter. Aujourd’hui, uniquement au Brésil, nous commençons un test (sur Android et iOS) pour l’une de ces nouvelles fonctionnalités. Ça s’appelle Fleet. ” Il suffit d’attendre un peu pour savoir s’ils atterriront également en Europe et dans notre pays.