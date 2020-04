Nous détaillons ce qu’est Google Classroom et comment les enseignants devraient l’utiliser avec leurs élèves

Il est difficile d’éviter d’utiliser les outils Google les plus populaires, tels que Gmail, Google Calendar et Google Docs, qui sont de base pour organiser et effectuer le travail. Ces outils ont une interface claire et conviviale qui a révolutionné la façon dont nous communiquons, travaillons et stockons les informations en ligne. Pour les enseignants, les professeurs et les étudiants, la plateforme Google Classroom offre des avantages pour le partage numérique des informations pédagogiques. Des dizaines de millions d’enseignants et d’étudiants utilisent Google Classroom dans des milliers de collèges, instituts et universités à travers le monde, ce qui en fait l’un des outils pédagogiques les plus populaires.

Lisez la suite pour trouver les réponses aux questions les plus fréquemment posées par les enseignants sur la plateforme. Nous couvrons toutes sortes d’informations sur la façon dont vous devez utiliser Google Classroom avec vos élèves.

Qu’est-ce que Google Classroom?

Comme le dit Google, Google Classroom est une plate-forme qui unit les outils G Suite de Google pour les enseignants et les étudiants. Il agit comme un organisateur numérique où les enseignants et les professeurs peuvent enregistrer le matériel de classe et le partager avec les étudiants, le tout sans papier. De là, vous pouvez choisir les fonctionnalités que vous souhaitez intégrer. Cette flexibilité et cette intégration transparente avec les outils les plus populaires de Google devraient faire de Google Classroom l’un des outils technologiques éducatifs les plus utilisés aujourd’hui.

Google Classroom est-il un système de gestion de l’apprentissage indépendant?

Techniquement non. Google Classroom n’est pas un système de gestion de l’apprentissage. C’est vraiment un système de gestion des cours ou un système d’information sur les étudiants. Cela dit, Google ajoute régulièrement de nouvelles fonctionnalités à Google Classroom. Par exemple, en juin de l’année dernière, le géant de l’Internet a annoncé que les écoles pourraient bientôt synchroniser les nouvelles fonctionnalités de notation de l’outil avec un système d’information sur les élèves existant. Et c’est déjà disponible. Ce que nous voulons dire, c’est que, bien que Google Classroom ne soit pas encore un système de gestion de l’apprentissage indépendant, la société continue d’ajouter des fonctions qui le rendent de plus en plus fonctionnel pour le système d’enseignement en ligne, qui pourrait éventuellement le devenir. Mais pour le moment, il vaut mieux penser que c’est comme un outil en ligne pour l’organisation de la classe.

Qui peut utiliser Google Classroom?

Tout le monde. Google Classroom est inclus en tant que service gratuit pour toute personne possédant un compte Google personnel, et est également gratuit pour les organisations qui utilisent G Suite à des fins éducatives ou à but non lucratif. Dans la plupart des cas, les enseignants, les professeurs et les étudiants / étudiants peuvent accéder à Google Classroom à l’aide d’un compte Google fourni par l’école. Alors que les enseignants, les professeurs et les étudiants des écoles, des instituts et des universités sont ceux qui utilisent principalement Google Classroom, il existe également des fonctionnalités qui peuvent être utilisées par les tuteurs, les soignants, les familles et les enfants.

Comment les enseignants et les professeurs utilisent Google Classroom?

Parce qu’il s’agit d’une plate-forme assez flexible, les enseignants en général peuvent utiliser ses fonctionnalités de différentes manières. Avec Google Classroom, les enseignants et les professeurs peuvent:

Rationalisez la façon dont ils organisent leurs cours. La plate-forme est intégrée à d’autres outils Google, tels que Docs, Drive et Calendar, nous trouverons donc de nombreux raccourcis intégrés pour effectuer les tâches d’administration des classes. Par exemple, si vous publiez un devoir avec une date d’échéance, il est automatiquement ajouté au calendrier de la classe pour que vos étudiants puissent le visualiser. Organisez, distribuez et collectez numériquement les devoirs, les supports de cours et les devoirs des étudiants. Les enseignants peuvent également publier des devoirs dans plusieurs classes ou modifier et réutiliser les devoirs d’une année à l’autre. Si vos élèves ont régulièrement accès à des appareils mobiles, Google Classroom peut vous aider à éviter d’aller au copieur et à réduire certains des changements de papier associés à l’enseignement et à l’apprentissage. Communiquez avec les élèves au sujet de leur travail en classe. Vous pouvez utiliser la plate-forme pour publier des annonces d’emploi et des rappels, et il est facile de voir qui a terminé ou non son travail. Vous pouvez également communiquer en privé avec les étudiants, répondre à leurs questions individuelles et offrir plus d’assistance si nécessaire. Dans Google Classroom, vous pouvez utiliser Google Forms pour créer et partager des questionnaires qui sont automatiquement notés lorsque les étudiants soumettent des devoirs. Non seulement vous passerez moins de temps à noter, mais vos élèves recevront une rétroaction instantanée sur leur travail.

Comment configurer ma salle de classe Google?

Le processus de configuration de base de Google Classroom est assez intuitif, même pour les nouveaux utilisateurs. Google propose plusieurs didacticiels pour commencer, ce serait la meilleure option si vous recherchez des didacticiels vidéo. Mais vous pouvez également consulter notre guide de base pour commencer avec Google Classroom.

Que fait Google avec les données de mes élèves? Dois-je m’inquiéter?

En tant qu’éducateur, la protection de la vie privée et des données de vos élèves doit toujours être une considération à prendre en compte lors du choix d’un outil numérique pour votre classe. Chaque fois qu’un outil peut collecter des données auprès de vos étudiants, il est important de vous poser des questions sur la façon dont les entreprises impliquées protègent, utilisent ou stockent les données des étudiants.

Selon Google, la confidentialité et la sécurité des données sont une priorité élevée pour tous ses produits G Suit. Cependant, les enseignants et les professeurs doivent être conscients que les parents et les familles ont le droit de refuser à leurs enfants d’utiliser les produits éducatifs Google. Avant de lancer Google Classroom, les administrateurs, enseignants et enseignants de l’organisation (écoles, collèges, instituts, universités …) peuvent proposer des plans alternatifs aux étudiants qui ne souhaitent pas utiliser Google Classroom.

Comment Google Classroom peut-il aider la classe?

Google Classroom peut aider à simplifier l’évaluation formative, ce qui est important pour aider les étudiants qui peuvent avoir besoin d’une assistance supplémentaire. Par exemple, vous pouvez utiliser la plateforme pour créer, distribuer et collecter des tickets de sortie numériques ou des évaluations auto-évaluées en quelques minutes. D’une certaine manière, Google Classroom peut faciliter la collecte de commentaires réguliers sur les progrès de votre élève. Bien sûr, il existe de nombreux outils d’évaluation formative, dont beaucoup proposent désormais des intégrations avec Google Classroom.

Google Classroom facilite également la personnalisation des devoirs pour les étudiants individuels ou pour les petits groupes. Cela signifie que les enseignants peuvent attribuer des devoirs différents ou modifiés pour certains élèves ou groupes dans une classe. Vous avez également la possibilité de contacter un étudiant en privé pour voir s’il a des questions ou a besoin d’aide supplémentaire. L’option de faire tout cela en ligne pourrait signifier qu’il n’y a pas de différenciation dans la classe, de sorte que les étudiants sélectionnés ne semblent pas inférieurs par rapport au reste de la classe.

Comment les familles et les parents peuvent-ils rester à jour avec Google Classroom?

Google Classroom propose aux enseignants des options pour envoyer aux familles des élèves et aux parents des informations sur leur travail. Ils appellent ça des tuteurs. Ils peuvent recevoir des résumés par e-mail sur un travail qui a déjà été noté, sur un futur travail ou sur d’autres activités de classe. Cependant, il n’inclut pas de fonctionnalités de messagerie instantanée directe avec les familles et ne permet pas aux familles de commenter le travail de leurs enfants.

Comment rendre Google Classroom plus attrayant et interactif avec mes élèves?

Pour rendre l’apprentissage en ligne plus dynamique aux yeux des étudiants, envisagez de mélanger les types de ressources numériques dans Google Classroom. En plus des outils G Suite, tels que Google Docs et Google Slides, les enseignants et les étudiants peuvent partager d’autres types de médias, tels que des images, des liens Web et des vidéos YouTube. Certains enseignants proposent même aux étudiants diverses options pour soumettre leur travail dans Google Classroom. Par exemple, vous pouvez offrir à vos élèves la possibilité de répondre à un devoir de lecture avec un commentaire, un clip vidéo ou une image qui montre leurs pensées.

Si vous cherchez à créer un centre interactif pour les étudiants, vous pouvez envisager de le faire sur le Google Classroom Board. Dans Google Classroom, le tableau est une source d’information commune où tous les élèves peuvent trouver des annonces, des devoirs, etc. C’est également la première chose que les étudiants verront lorsqu’ils utiliseront Google Classroom. Vous pouvez utiliser ce tableau pour publier des messages vidéo pour vos élèves.

Certains enseignants utilisent le tableau pour créer des forums de discussion en classe, où les élèves peuvent interagir en ligne en posant des questions ou en commentant les messages des autres. Ces forums de discussion peuvent aider à accroître la participation des étudiants. Imaginons qu’un enseignant puisse utiliser le Board comme une sorte de réseau social fermé, ce qui peut être un excellent moyen d’aider les enfants à pratiquer toutes sortes de compétences de citoyenneté numérique différente dans un environnement de «jardin clos».

Soyez créatif dans Google Classroom

Lorsque vous utilisez Google Classroom, n’ayez pas peur de faire preuve de créativité avec vos propres stratégies et utilisations innovantes pour la plate-forme. Comme la plupart des outils technologiques pédagogiques de Google Classroom, c’est ce que vous voulez en faire, et son fonctionnement sera probablement très différent de toute autre classe. Le plus important est de trouver dans Google Classroom des stratégies et des outils qui fonctionnent le mieux pour vous et vos élèves. Vous pouvez partager vos idées et stratégies dans les commentaires afin que d’autres enseignants, enseignants et éducateurs en général aient d’autres idées qui pourraient leur être utiles!

