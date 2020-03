“Nous devons prendre des décisions basées sur la science, la réalité” – .

Le gouverneur de Washington, Jay Inslee, apparaissant dimanche sur l’état de l’Union de ., a appelé à une meilleure coordination fédérale pour endiguer la pandémie de COVID-19, et a déclaré qu’il ne pensait pas que l’animosité du président Donald Trump envers lui devrait avoir un impact sur le gouvernement américain. efforts pour aider l’État.

“Eh bien, j’espère que non”, a déclaré Inslee en réponse à l’hôte Jake Tapper, affirmant que l’État entretient d’excellentes relations de travail avec le Corps des ingénieurs de l’armée américaine et une bonne communication avec la FEMA et le vice-président Mike Pence. Il a ajouté: “Nous ne sommes pas distraits par une partie du bruit de la Maison Blanche, et nous continuons à travailler en équipe. Je me sens donc bien à ce sujet. Mais mon garçon, nous avons encore beaucoup de travail à faire. »

Voici plus de l’interview, que vous pouvez regarder en entier sur ..

Sur les plus grands besoins de l’État de Washington en ce moment: «Nous avons désespérément besoin de kits de test. Nous avons eu un succès considérable, renforçant la capacité d’analyser les échantillons lorsqu’ils sont prélevés. L’université de Washington a réussi. Nous avons fait de très bonnes choses là-bas, mais nous n’avons tout simplement pas le matériel pour passer le test lui-même. Certaines choses aussi simples que les écouvillons, les petites fioles, quand vous y mettez l’écouvillon pour l’envoyer au laboratoire, il a besoin d’un milieu particulier pour le conserver. Nous n’avons tout simplement pas ces choses simples. Et c’est pourquoi nous devons mobiliser toute la base de fabrication des États-Unis comme nous l’avons fait pendant la Seconde Guerre mondiale pour des choses aussi simples que ces kits de test. “

Sur la nécessité d’une réponse fédérale coordonnée: «Je parlais à Elon Musk l’autre jour, qui nous aidait à obtenir des ventilateurs, ce que nous apprécions beaucoup. Il y a des gens d’affaires qui aident les États et il a souligné que nous n’avons peut-être pas nécessairement une telle pénurie de ventilateurs, mais nous avons une mauvaise répartition des ventilateurs où nous avons des ventilateurs assis dans des endroits où ils ne sont pas utilisés et ne vont pas aux États qui vont être les premiers touchés comme New York, comme l’État de Washington, comme la Californie. Et c’est là que nous avons besoin d’une coordination fédérale pour obtenir les actifs là où ils sont vraiment nécessaires… et mobiliser nos fabricants pour produire ces produits parfois très simples pour l’ensemble du stock national. Nous avons besoin de ces deux éléments et c’est là que le gouvernement fédéral peut vraiment aider. »

Sur la pression du président Trump pour utiliser les tests de surveillance pour remettre certaines parties du pays au travail: «Nous devons prendre des décisions basées sur la science et la réalité, et il y a des réalités difficiles que nous devons comprendre, et c’est, à moins que nous continuions un programme de distanciation sociale très vigoureux dans mon état, cela va continuer à se propager comme une traînée de poudre à chaque coin de mon état. C’est un fait scientifique inévitable et nous n’avons qu’une seule arme pour empêcher cela. Et c’est pour continuer notre éloignement social. Nous constatons un succès très modeste à courber un peu cette courbe, mais c’est très imprévisible, et nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. »

Sur la probabilité d’étendre les restrictions actuelles dans l’État de Washington: “Je pense qu’il est très probable que l’initiative de deux semaines” Rester à la maison, rester en bonne santé “que nous avons lancée il y a quelques jours seulement devra être prolongée uniquement en raison des preuves épidémiologiques. Et mon garçon, je ne voudrais pas être responsable de l’ouverture de la porte à ce virus pour ravager nos endroits qui semblent OK aujourd’hui, mais en 10 semaines, en 10 jours peut être à pleine échelle brûlant à travers notre système hospitalier. Et nous avons vu cela se produire. Nous devons être en avance sur cette courbe. “