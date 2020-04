Nous mettons à jour le catalogue des processeurs Intel pour ne pas le rater

Le catalogue de processeurs Intel est tout simplement écrasant et s’agrandit avec le lancement du Core de 10e génération. En ajoutant ces innovations aux modèles des dernières années qui sont encore sur le marché et à ceux qui sont toujours installés sur des millions de machines, cela nous laisse une offre impressionnante. Et ce n’est pas toujours facile de faire la différence.

Intel propose une page dédiée pour vérifier qu’un modèle donné possède les caractéristiques que l’utilisateur recherche, mais les différentes gammes de produits, marques, séries, architectures, générations, processus technologiques, plateformes, segment de marché, focus, caractéristiques et SKU. , compliquent leur différenciation pour une bonne partie des utilisateurs.

Et ils doivent être connus en détail pour connaître ceux qui arrivent installés dans les nouvelles machines OEM ou lors de leur achat au détail pour mettre à jour les machines existantes. Aujourd’hui, nous nous mettons au travail pour mettre à jour le guide que nous avons publié avec le catalogue de processeurs Intel.

Comment identifier le processeur installé sur un PC

Avant de commencer, si vous ne connaissez pas le processeur installé sur votre ordinateur, dans les systèmes d’exploitation Windows, vous pouvez le localiser de manière simple dans Panneau de configuration> Système:

Dans Windows 10, vous pouvez également le voir dans l’outil Paramètres> Système> À propos:

Si vous avez besoin de plus d’informations, vous pouvez utiliser des dizaines d’applications gratuites. L’un d’eux, simple, gratuit et très complet pour Windows, est CPU-Z, qui en plus du processeur, des graphiques, de la mémoire, vous informe du chipset et du socket de la carte mère, clé au cas où vous allez mettre à jour le processeur.

Si vous utilisez des systèmes Linux, vous pouvez également localiser les informations du processeur de manière simple, bien que cela dépend ici de la distribution et du bureau. Par exemple, dans Ubuntu avec GNOME dans Configuration> Détails> À propos, tandis que dans KDE, il se trouve dans KInfocenter> Aide> À propos du système. Si vous utilisez la console, vous pouvez utiliser la commande “neofetch”.

Catalogue de processeurs Intel, nouveaux modèles

Intel utilise un schéma alphanumérique pour différencier vos CPU. Un nombre plus élevé de processeurs dans une classe ou une famille indique généralement plus de puissance ou de caractéristiques, mais pas toujours, et, en outre, les multiples suffixes ajoutés et le mélange d’architectures des dernières générations ont compliqué sa compréhension. Allons avec eux.

10e génération – Ice Lake

Six ans après sa première annonce et après quelques architectures améliorant les processus 14 nm en transition, Intel a finalement sauté dans les processus technologiques de fabrication à 10 nanomètres avec la série Ice Lake. Ils ont été présentés à l’été 2019 et les premières équipes ont été annoncées en fin d’année. Le nombre de clients Intel est limité.

Au-delà des nouveautés de l’avancée du processus de fabrication et de la nouvelle microarchitecture de Sunny Cove, pour ce dont nous parlons, sachez que seules deux séries “U” et “Y” ont été commercialisées, spécialement destinées aux cabriolets 2 en 1 ultraportables et convertibles ou des mini-PC qui se sont engagés à réduire la consommation et l’efficacité énergétique. Ces processeurs publient également les nouveaux graphiques intégrés Iris Plus Graphics (Gen11), bien qu’ils ne soient pas utilisés dans tous les modèles.

De cette façon, vous pouvez trouver des versions comme celles de l’image, comme le reste des générations définies par un schéma alphanumérique que nous discutons ci-dessous.

Marque: Intel Core

Modificateur de marque: (i7, i5, i3 uniquement)

Indicateur de génération: le numéro 10 qui correspond à la dixième génération.

Chiffres numériques SKU: (Unité de stockage ou numéro de référence). Identifiant utilisé pour suivre un produit. Un plus grand nombre reflète généralement des avantages plus élevés.

Suffixes optionnels: Représentent la ligne (série) de processeurs et sont placés à la fin du nombre.

»Y» – Ultra basse consommation pour les ordinateurs portables.

«U» – Haute performance pour les ordinateurs portables.

«G7» – Carte graphique intégrée de nouvelle génération Iris Plus avec 64 unités d’exécution.

«G4» – Carte graphique intégrée de nouvelle génération Iris Plus avec 48 unités d’exécution.

«G1» – Carte graphique intégrée de la génération précédente d’Intel HD avec 32 unités d’exécution.

10e génération – Comet Lake

En raison de complications de production dans le passage à des processus technologiques de 10 nm et de l’impossibilité de répondre à la demande, Intel a à nouveau étendu le silicium 14 nm ++ pour lancer une autre nouvelle plate-forme en transition. Nous espérons que ce sera la dernière et que l’étape à 10 nm pourra être complétée dans son intégralité.

Comet Lake est également répertorié comme un «noyau de dixième génération», nous avons donc deux architectures différentes dans la même génération. Encore une fois, cela complique votre identification. Intel couvrira avec cette plate-forme l’ensemble du segment informatique avec trois séries différentes.

Le premier était Comet Lake «U» et a été lancé l’année dernière presque en même temps que Ice Lake. Les modèles basse consommation sont destinés au groupe des ordinateurs portables basiques, ultraportables, 2 en 1, convertibles ou mini-PC.

La deuxième série est Comet Lake «H» et nous avons eu l’occasion de vous la présenter la semaine dernière. Ils sont destinés aux ordinateurs portables les plus grands et les plus puissants, aux jeux ou aux stations de travail mobiles de base qui n’ont pas besoin de CPU comme le Xeon. La troisième grande série de cette plateforme sera Comet Lake «S» destinée aux ordinateurs de bureau. Le lancement est prévu plus tard ce mois-ci.

Marque: Intel Core

Modificateur de marque: (i9, i7, i5, i3, Pentium, Celeron, Xeon)

Indicateur de génération: le numéro 10 qui correspond à la dixième génération.

Chiffres numériques SKU: (Unité de stockage ou numéro de référence). Identifiant utilisé pour suivre un produit. Un plus grand nombre reflète généralement des avantages plus élevés.

Suffixes optionnels: Représentent la ligne (série) de processeurs et sont placés à la fin du nombre.

»U» – Faible consommation pour les ordinateurs portables.

«H» – Haute performance pour les ordinateurs portables.

«HK» – Multiplicateur haute performance et déverrouillé pour ordinateurs portables.

«K» – CPU de bureau avec multiplicateur déverrouillé.

«F» – CPU de bureau sans carte graphique intégrée.

«KF» – CPU de bureau avec multiplicateur déverrouillé et sans carte graphique intégrée.

«Gxxxx» – CPU Pentium pour la plage d’entrée vers les ordinateurs de bureau.

9e génération

Après une période assez longue (commercialement, il n’en avait pas besoin), Intel a accéléré le lancement de cette plate-forme après la grande concurrence causée par le lancement du Ryzen 3000 d’AMD et les vulnérabilités des processeurs Meltdown et Spectre. C’est la seule façon de comprendre les quelques mois qui se sont écoulés depuis l’arrivée de la huitième génération.

L’identification de cette génération commercialisée en différentes séries en 2018 et 2019 est similaire aux précédentes et implique de connaître chacune des parties du schéma alphanumérique utilisé par Intel.

Revu en détail, nous avons:

Marque: Intel Core

Modificateur de marque: (i9, i7, i5, i3)

Indicateur de génération: dans ce cas, le nombre 9 qui correspond à la neuvième génération de processeurs Core

Chiffres numériques SKU: (Unité de stockage ou numéro de référence). Identifiant utilisé pour suivre un produit. Un plus grand nombre reflète généralement des avantages plus élevés.

Suffixes optionnels: Représentent la ligne (série) de processeurs et sont placés à la fin du nombre:

“K” – Multiplicateur déverrouillé pour un overclocking facile.

«T» – Faible consommation de plateaux de table.

«HK» – Multiplicateur débloqué et hautes performances

«X» – Performance supérieure HEDT

«XE» – Performances maximales HEDT Extreme Edition

«XS» – Modèle spécial et unique pour ordinateur de bureau, Core i9-9900KS, qui se distingue par ses huit cœurs actifs à 5 GHz.

À prendre en compte:

Pour cette génération, deux grandes séries de clients ont été commercialisées, différenciées mais qui peuvent confondre:

Core 9000 pour le marché grand public (i9, i7, i5, i3).

Core X, processeurs haute performance (HEDT) destinés à être montés sur des machines de travail professionnelles ou des PC de niveau enthousiaste et où vous ne verrez que le Core i9.

8e génération – Coffee Lake – Kaby Lake R – Gemini Lake

Les premiers processeurs de huitième génération de processeurs Core ont commencé à être distribués au dernier trimestre de 2017, y compris une offre pour tous les segments de marché (poste de travail, ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, AIO, mini-PC …) et commercialisés dans des modèles tels que Xeon, Core i9 , Core i7, Core i5, Core i3, Pentium et Celeron. En entrant dans la matière, la huitième génération propose des modèles comme celui de l’image suivante:

Intel répète le schéma alphanumérique nommé. En détail:

Marque: Intel (Xeon, Core, Pentium, Celeron …)

Modificateur de marque: (i9, i7, i5, i3 …).

Indicateur de génération: dans ce cas le nombre 8 qui correspond à la huitième génération de processeurs Core et qui comprend plusieurs architectures, «Coffe Lake» et «Kaby Lake-Refresh».

Chiffres numériques SKU: (Unité de stockage ou numéro de référence). Identifiant utilisé pour suivre un produit. Un plus grand nombre reflète généralement des avantages plus élevés.

Suffixes optionnels: Représentent la ligne (série) de processeurs et sont placés à la fin. Il y en a quelques-uns dans chaque génération.

“K” – Multiplicateur déverrouillé pour un overclocking facile.

“U” – Faible consommation.

«H» – Performance supérieure.

“G” – Inclut un graphique discret sur le même dé.

«HQ» – Multiplicateur débloqué et hautes performances.

“M” – Xeon Mobile.

«T» – Faible consommation de plateaux de table.

À prendre en compte:

Intel a mélangé plusieurs architectures de la même génération pour la première fois et a également incorporé des séries qui n’étaient jusqu’à présent destinées qu’à une seule plateforme.

En plus des architectures Coffe Lake et Kaby Lake-R, Intel commercialise sous la huitième génération de processeurs une autre plate-forme appelée «Gemini Lake», qui comprend des processeurs Pentium et Celeron En tant que versions économiques et économes en énergie pour une utilisation dans les ordinateurs portables ou mini-PC de base. Son code ne suit pas la ligne Core comme nous le verrons plus loin.

Les processeurs de consommation les plus puissants, plate-forme haute performance HEDT Core X, incluant les modèles Core i9, i7 et i5, sont réservés aux ordinateurs de bureau et ne suivent pas le même code que les précédents. Pour les différencier de ceux de la neuvième génération, regardez le premier numéro de modèle. Si c’est un “9” c’est le dernier Core X, si c’est un “7” c’est le précédent.

L’arrivée de premier Core i9 pour ordinateurs portables, inclus dans la huitième génération, change la norme précédente et celle-ci suit la référence alphanumérique avec le modèle Core i9-8950HK.

Processeurs pour serveurs et postes de travail, Intel XeonIls ne suivent pas non plus la même liste. Son arrivée dans le segment des ordinateurs portables complique à nouveau la situation car on trouve des modèles de postes de travail mobiles comme le nouveau Xeon E-2186M qui appartient à la huitième génération, mais ne suit pas le même standard d’identification. Nous verrons plus tard.

Modèles étiquetés avec suffixe «G» Ils sont également une nouveauté et correspondent aux nouveaux processeurs Core avec Vega GPU. Une nouveauté dans l’industrie en termes de collaboration entre Intel et un rival comme AMD tirant parti des atouts des deux: un processeur Core H-series, une carte graphique Radeon Vega discrète et une mémoire HBM2.

Enfin, notez également la série VPro que vous trouverez en tant que suffixe ajouté aux modèles standard pour le secteur professionnel et d’entreprise qui incluent les fonctions de sécurité et de gestion du matériel qu’ils fournissent.

Catalogue de processeurs Intel, versions antérieures

7e génération – Kaby Lake. Il s’agit de la septième génération de processeurs Core et bien qu’ils soient abandonnés, de nouveaux équipements peuvent encore être vus avec eux. Ils proposent des modèles pour tous les segments de marché avec des exemples comme

Suivez le même schéma des précédents avec la marque, le modificateur, le le numéro 7 qui est l’indicateur de génération, Chiffres du numéro de SKU et suffixes correspondants qui dans ce cas sont:

“K”: Bureau – Multiplicateur déverrouillé pour un overclocking facile.

“T”: Bureau – Optimisé pour la puissance.

“HK”: Portable – Graphiques haute performance et multiplicateur déverrouillé.

“H”: Portable – Graphiques hautes performances.

“HQ”: Portable – Graphiques hautes performances et processeur quad core.

“U”: Portable – Faible consommation.

“Y”: Portable – Ultra basse consommation

6e génération – Skylake. Très similaires aux précédents, ils utilisent un schéma alphanumérique basé sur la génération et la gamme de produits, précédé par la marque et son modificateur, le cas échéant. L’indicateur de génération est le nombre «6» qui correspond à la sixième génération de processeurs Core, nom de code Skylake. Quant à la modification des suffixes, elle comprend les éléments suivants:

“K”: Bureau – Multiplicateur déverrouillé pour un overclocking facile.

“T”: Bureau – Optimisé pour la puissance.

“HK”: Portable – Graphiques haute performance et multiplicateur déverrouillé.

“H”: Portable – Graphiques hautes performances.

“HQ”: Portable – Graphiques hautes performances et processeur quad core.

“U”: Portable – Faible consommation.

5e, 4e et 3e génération – Broadwell, Haswell et Ivy Bridge. Très similaires aux précédents, ils utilisent un schéma alphanumérique basé sur la génération et la gamme de produits, précédé par la marque et son modificateur, le cas échéant. L’indicateur de génération numéro «5» correspond à la cinquième génération de processeurs Core, nom de code Broadwell. La série ajoute d’autres suffixes différents qui ne sont plus utilisés dans les générations récentes tels que “C” (multiplicateur déverrouillé et hautes performances graphiques) et “R” (proposé sur le socket BGA1364 – Mobile).

L’indicateur de génération est le nombre «4» qui correspond à la quatrième génération de processeurs Core. Pour cette génération, le nombre de suffixes est plus élevé, toujours avec une ou deux lettres qui indiquent s’il s’agit de microphones pour ordinateur de bureau ou portable, multiplicateur déverrouillé, hautes performances ou ultra basse tension.

Nous nous retrouvons avec le nom de code de troisième génération “Ivy Bridge” et le nombre “3” comme indicateur. Ils sont tous arrêtés, mais continuent de fonctionner sur des ordinateurs obsolètes.

Catalogue de processeurs Intel, autres versions

Intel Lakefield. Une plate-forme spéciale et innovante pour Intel car elle est la première à combiner des cœurs de traitement de différentes architectures. Cette conception vous semblera familière car ARM l’utilise depuis des années avec la technologie big.LITTLE et nous pouvons la trouver sur des millions de smartphones ou de tablettes.

Il fera ses débuts dans des modèles comme le Surface Neo pliable ou le Samsung Galaxy Book S et sera régi par Windows 10X. Pour le moment, nous n’avons vu qu’un seul modèle, le Core i5-L16G7. En plus du modificateur de marque, nous pouvons facilement l’identifier par “L” indiquant qu’il s’agit d’un SoC Lakefield. Le “G7” final indique les graphiques intégrés qu’il inclura.

Intel Xeon Mobile. Le lancement des premiers processeurs de la série Xeon pour ordinateurs portables est venu avec l’architecture Skylake et la société a élargi le catalogue. Le système de numérotation utilisé n’a pas grand-chose à voir avec les précédents bien qu’ils soient faciles à distinguer par le suffixe “M” pour définir qu’ils sont destinés aux postes de travail mobiles. Nous l’examinons:

Marque: Intel Xeon

Modificateur de marque: Gamme de produits E3, E5 ou E7

Famille de produits: Nombre maximal de processeurs dans un nœud – Type de socket – SKU du processeur

Suffixe de la ligne de produits: “M” pour Xeon Mobile pour les postes de travail portables. pour suivre un produit. Un plus grand nombre reflète généralement des avantages plus élevés.

Version: V2, V3, V4 …

Core M. Modèles ultra basse tension pour tablettes, 2 en 1 et convertibles utilisant un schéma alphanumérique suivi du modificateur. Parfois, un suffixe alphabétique représentant la ligne de processeurs est inclus à la fin du nom du processeur. Au cours des dernières générations, ils ont disparu de la gamme Intel. Vous pouvez les trouver de la cinquième à la septième génération.

Intel Pentium. Ils sont plus faciles à distinguer par leurs modificateurs moins nombreux. Il s’agit d’une série d’équipements de base que vous pouvez trouver sur les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables ou les mini-PC. Ils comprennent un préfixe alphabétique suivi d’une séquence de chiffres à quatre caractères. Vous pourrez voir des modèles de traitement dual et quad-core et différentes consommations TDP. Ils sont disponibles dans presque toutes les générations et certains comme la huitième proposent différentes versions telles que “Gold” et “Silver”. Intel Celeron. Une étape inférieure aux précédentes au pouvoir peut être trouvée dans une séquence numérique à trois chiffres ou dans une séquence de cinq caractères avec un préfixe alphabétique et quatre chiffres, selon le type de processeur. Ils sont disponibles dans presque toutes les générations.

Intel Atom. La plus faible puissance et consommation de toute la gamme Intel. Ils sont nés avec les premiers netbooks et ont été abandonnés pendant des années. Ils sont classés par une séquence de chiffres à trois chiffres et peuvent inclure le préfixe alphabétique “N” ou “Z”, indiquant l’utilisation dans les appareils Internet portables (MID). Ils ont pratiquement disparu des nouvelles équipes à partir de 2018.

Nous nous arrêtons ici avant un catalogue de crise cardiaque en nombre de modèles, architectures, générations, séries, processus technologiques, plate-forme, approche ou caractéristiques. Et que nous n’avons pas entré les caractéristiques techniques, les sockets, les chipsets et les cartes où ils se connectent ou dans d’autres séries pour le marché professionnel tels que Intel Xeon Scalable (serveurs) ou Xeon W (station de travail de bureau).

