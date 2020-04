Nous savons d’où nous venons mais pas où nous allons

Nous avons imaginé que nous irions vêtus de noir, avec des vêtements serrés et résistant au feu. Ou à la matrice. Mais nous sommes en pyjama ou survêtement et assis sur le canapé. Pendant des années, les films sur une supposée Apocalypse ou la fin du monde telle que nous la connaissions ont été une formule parfaite pour l’industrie cinématographique. Grands effets spéciaux, un héros qui sauve toute l’humanité et une dose de romance. Demain, la ville de New York a été réduite à un bloc de glace par le ravages du changement climatiqueDans Children of Men, ils nous ont appris un monde autoritaire dans lequel la fertilité a cessé d’exister depuis des décennies. Et des zombies et des extraterrestres qui viennent sur Terre pour nous détruire, nous avons également une liste considérable. Mais nous ne nous attendions pas à ce que ce qui est venu sur Terre, non pas de l’espace mais d’une petite région de Chine, soit le coronavirus omniprésent.

Des centaines de milliers de personnes infectées et des milliers de morts dans le monde. En moins de deux mois, la vie de tout le monde a littéralement changé. Nous ne pouvons pas sortir, nous ne pouvons pas rendre visite à nos proches. Et c’est la seule chose que nous pouvons faire pour lutter contre COVID-19. Il y a un ennemi commun, mais ce n’est pas de la chair et du sang, nous ne pouvons pas l’attraper et y mettre fin. Nous ne pouvons même pas le voir. Les films ont laissé entendre qu’à un moment donné, notre monde serait suspendu à un fil. Mais nous n’avons pas envisagé ce scénario. Sa fin est une incertitude.

Au cours de ces semaines, les conversations sont basées sur «quand tout cela sera terminé». Des plans pour s’embrasser, voyager, se voir, essayer de sauver l’entreprise, réembaucher des employés. Mais Quand peut-on vraiment dire que nous avons gagné la lutte contre le coronavirus? Comment allons-nous vivre ce moment?

Dis moi quand, quand, quand

La première hypothèse est que fait le vaccin, fait la solution. La course internationale pour y parvenir est menée par des chercheurs du monde entier et progresse de plus en plus vite, mais pour la rendre palpable, il faudrait un miracle. Juan Ramón Villalbí, membre du conseil d’administration de la Société espagnole de santé publique (Sespas) a expliqué que nous venons au stade initial pour la fabrication d’un vaccin qui ralentit la progression du coronavirus. “Le vaccin contre la grippe change chaque année et est normalement fabriqué près d’un an avant d’être utilisé. C’est un long processus et le vaccin contre la grippe est presque systémique”, a-t-il expliqué dans une interview à Hipertextual. Dans ce cas, nous partons de zéro, donc l’expert ne s’attend pas à ce qu’une grande partie de la population soit vaccinée avant dans un an et demi ou deux ans.

À partir du mois d’octobre, il pourrait y avoir une nouvelle flambée de COVID-19

Cela pourrait signifier qu’une immunité collective ne pourrait pas être garantie avant le milieu de 2021. À ce moment-là, cependant, nous aurons déjà abandonné bon nombre des mesures de confinement actuelles. Comment nous les laisserons derrière nous reste un autre point d’interrogation. Pour Villalbí, l’enfermement et la suspension de l’activité a été une décision stricte mais nécessaire pour arrêter les contagions, malgré le coût économique et social cela suppose. Lorsque l’état d’alarme est levé, d’autres décisions difficiles devront être prises pour décider comment commencer à revenir à la normale. Quand les cafés ouvriront-ils? Quand peut-on revenir à un match de football? “La disponibilité des tests peut nous aider et nous permettre une meilleure approximation en fonction de la situation personnelle de chacun et pas seulement de la population, des mesures générales, qui affectent presque tout le monde car nous n’en avons pas d’autre”, a-t-il déclaré.

Un retour progressif à la routine pourrait être la première étape la plus logique après l’état d’alarme. Mais pas la fin des contagions. Il y a quelques semaines, on a appris que le coronavirus pouvait remettre à des températures supérieures à 26 0 27 degrés. Cependant, les médecins et les scientifiques ont averti que il n’y a aucune preuve scientifique qui soutient cette déclaration. De plus, dans des endroits comme l’Afrique du Sud, où ils ont atteint des températures encore plus élevées, le virus fait également des ravages. L’été n’est pas une solution, mais l’entrée de l’automne peut être un nouveau foyer de danger. Selon Villalbí, des images comme la grippe et le coronavirus sont plus favorables à apparaître dans les mois d’hiver, “parce qu’il fait froid, nous sommes tous plus fermés et nous sommes plus encombrés. Cela facilite sa transmission”. Il est donc possible de s’inscrire une nouvelle flambée d’octobre, ou même qu’une nouvelle quarantaine est approuvée.

Si ce moment venait, la gravité d’une nouvelle détention dépendrait des leçons que nous avons tirées de la situation actuelle. Le système de santé c’est le premier point et le plus important. La crise des coronavirus, a indiqué le président sortant de Sespas, nous a appris l’importance d’avoir un système de santé publique détecter, surveiller et répondre à une situation d’urgence de cette nature. Dans le cas présent, toutes les toilettes se sont avérées à la hauteur, même si les lacunes du système ont été mises en évidence.

Il aurait pu être mieux répondu si les prévisions de santé publique avaient été respectées, ce qui n’a pas été le cas parce que les coupures sont arrivées et qu’il y a eu un changement de gouvernement. (…) Nous devons nous assurer que notre système récupère les muscles et peut mieux faire face à ces situations. “

Nous avons connu une saturation dans les hôpitaux une fois et nous serons en mesure de la surmonter grâce à l’effort titanesque des personnes qui prennent soin de la santé des patients tous les jours et qui sont infectées par COVID-19. Mais Pourrions-nous en faire l’expérience une deuxième fois sans atteindre un effondrement plus important que l’actuel? Les toilettes pourraient atteindre une limite inimaginable, mais aussi la population.

Ensemble l’amour pour deux

Dollar Gill / Unsplash

Au Canada, après la crise d’Ebola, une étude a été menée auprès de personnes touchées par la maladie et devant être isolé pendant des semaines. Le résultat indique que ces patients ont enregistré une augmentation du stress post-traumatique par rapport à la population générale. Non seulement pour avoir été infectés, mais pour l’isolement total auquel ils ont été soumis. Monica Pereira, un psychologue expert en situations d’urgence et d’urgence, a cité cette étude dans une interview avec Hypertextual et a ajouté que certains signes d’agoraphobie -la crainte obsessionnelle des espaces ouverts ou découverts- mais il n’était pas question d’une pathologie en tant que telle.

Avec cette étude à titre d’exemple et le passage à la situation actuelle, il est prévu qu’il y aura une symptomatologie au niveau psychologique une fois la quarantaine terminée.

Mais pas parce que l’emprisonnement prend fin, il y a déjà cette augmentation. Les gens se sentent nerveux et beaucoup ** n’ont pas la possibilité de demander de l’aide professionnelle ** parce qu’ils n’ont pas la capacité économique ou technologique d’avoir cette aide. Ainsi, certains services sont mis en place, comme le téléphone à l’attention de la population.

Pereira a souligné que le thème central de ces conditions est la peur. Pour certains, parce qu’ils se sentent impuissants en ne se sentant pas à l’aise ou à la maison, c’est là que nous sommes censés être bien. D’autres, parce que leur maison dans un facteur de protection Et la peur augmente quand ils doivent sortir pour acheter de la nourriture ou pour toute autre raison invoquée.

Ces craintes pourraient être potentialisées lorsque l’état d’alarme augmente – étant donné que plus le temps passe, plus la peur peut être grande – d’autant plus que beaucoup de gens ne croiront pas que le niveau de contagion du coronavirus a diminué. “C’est une question de personnalités, il y aura des gens avec une plus grande tendance à avoir cette réaction et des gens qui en auront moins. La réalité est que quand ils nous laisseront sortir, ce ne sera pas parce que le virus n’est plus là, ce sera parce que les centres ne seront plus saturés les médecins sortent sachant qu’il peut se propager. Il est logique qu’ils continuent d’avoir peur “, a souligné le psychologue.

Cependant, Pereira pense que la majorité de la population réussira à se réadapter. Essayez toujours de voir le bon côté des choses et dans cette situation il y en a aussi. Et il y aura un très bon côté en matière de relations sociales. Avant la quarantaine, beaucoup de gens tenaient leurs amis pour acquis, et maintenant qu’ils ne sont pas là, ils font tout ce qu’il faut pour leur parler. “Le fait que nous avons réalisé que nous avons besoin de ces personnes va faire quand nous pouvons nous voir, nous nous valorisons beaucoup plus et promouvoir davantage ces relations qui, dans certains cas, peuvent avoir été négligées. “De plus, de nouvelles façons de maintenir les amitiés seront apprises parce que, si cette quarantaine – et les appels vidéo – nous a appris quelque chose, c’est que Être physiquement absent ne signifie pas ne pas pouvoir avoir de relation avec une personne.

Les relations pourraient être plus solides en raison de la crise des coronavirus

De plus, d’autres habitudes peuvent être beaucoup plus courantes à partir de maintenant comme se laver les mains plus assidûment. Au Mexique, à la suite de la grippe aviaire en 2009, il est devenu courant que les établissements disposent d’un gel désinfectant. Une pratique qui n’était pas répandue auparavant mais qui, grâce à cette expérience, est devenue une habitude pour presque tous les Mexicains.

«Donnez-moi les pâtes ou je vais vous couper»

Sharon McCucheon / Unsplash

Nous arrivons à l’un des points les plus compliqués pour tout le monde: l’économie. Ces dernières semaines, plus de 800 000 emplois ont été détruits et de nombreuses entreprises ont dû adopter un dossier de réglementation du travail temporaire (ERTE) afin de continuer à survivre. Les prévisions ne sont pas très optimistes. Le tourisme est et sera l’un des secteurs les plus touchés – et le principal de l’économie espagnole – par cette crise. L’association des employeurs estime que le la reprise ne se fera qu’à la fin du mois d’août, au motif que la quarantaine ne sera pas prolongée plus longtemps que prévu. Au total, on estime que certains 42 000 millions d’euros jusqu’à la fin de l’été. Et c’est le scénario le plus optimiste.

L’effet sur les entreprises, qu’elles soient grandes ou petites, dépendra de la liquidité dont elles disposent. Javier Collado, professeur d’économie au Centre d’études financières (CEF) a indiqué pour Hypertextual qu’il en va de même pour les salaires. Si une personne gagne 20 000 euros par mois mais que les dépenses sont très élevées, elle n’aura pas d’économies. En revanche, si une personne gagne 2 000 euros mais parvient à en économiser 500 par mois, elle peut être dans une meilleure situation financière. “Entreprises avec tensions de trésorerie Ils vont avoir un problème car ils doivent tirer massivement. La seule chose qui puisse être faite, c’est que l’État reporte les taxes et les frais de sécurité sociale, car c’est le seul qui pourra s’endetter dans ce cas. Les revenus vont baisser mais il a la capacité d’emprunter avec le soutien de la Banque centrale européenne. “

Et que va-t-il se passer avec le commerce tel que nous le connaissions jusqu’à présent? De nombreux produits continueront-ils d’arriver de Chine?

Cela dépend de l’aspect psychologique. Les gens ont eu l’idée que ce virus est venu de Chine et si les gens ont peur que cela se reproduise, cela pourrait être une opportunité pour les entrepreneurs qui survivent et qui pourraient commencer la production en Espagne ou en Europe, bien que le coût être supérieur, mais plus sûr. “

Collado a rappelé que dans chaque période de crise, il existe également des opportunités. Cette semaine, Amazon est l’une des sociétés qui n’est pas touchée par la crise des coronavirus. Au-delà de l’épicerie, des milliers de personnes achètent d’autres produits via la plateforme. Au fil du temps, d’autres types d’entreprises qui n’étaient pas auparavant en ligne peuvent commencer à modifier leurs stratégies. “Les choses iront davantage vers le commerce électronique”, a déclaré l’économiste.

Tout comme de nombreuses personnes peuvent changer certaines habitudes à l’avenir, comme se laver les mains plus régulièrement, les entreprises ont peut-être également appris quelque chose de la quarantaine. Bien que le télétravail ne soit pas une nouveauté, peu d’entreprises l’ont mis en œuvre régulièrement. “De nombreuses entreprises privées se rendront compte que des loyers élevés peuvent ne pas valoir la peine d’être payés pour avoir des méga-bureaux dans les centres-villes et pouvoir travailler à domicile”, a prédit Collado.

Mondialisation, au revoir avec le cœur

Le coronavirus a changé notre vie en quelques semaines, mais il changera également de nombreuses règles qui étaient valables jusqu’à récemment. De nombreux économistes parlent crise sous forme de “V”, basé sur une grande dépression mais une récupération rapide. Pour d’autres, cependant, ce qui se passera dans les prochains mois ne sera pas sous forme de lettre. Mais il y aura des changements, et beaucoup. Peu de temps après le déclenchement de l’état d’alerte en Espagne, le président Pedro Sánchez a tenu une réunion avec les dirigeants européens pour élaborer un plan de réponse commun à cette situation. Le résultat a été que, pour le moment, il n’y a pas d’accord entre les dirigeants.

Les acteurs politiques qui composent le capitalisme pourraient changer après la crise

“Nous saurons ce qui peut arriver quand nous aurons la mise en place formelle des mécanismes qu’ils vont mettre en œuvre, que ce soit un plan Marshall ou simplement des mesures monétaires”, a-t-il déclaré. Javier de la Nava, professeur d’économie internationale au CEF. Cependant, l’expert a révélé un tournant possible. L’absence de consensus parmi les membres de l’Union européenne n’est pas une nouveauté mais, jusqu’à présent, la pointe des pieds. “Si la voiture roulait même si elle avait un petit bruit dans le moteur”, a expliqué de la Nava. Mais, comme le dit le proverbe, les crises font ressortir le meilleur et le pire en nous.

La colle qui nous a unis a toujours été le marché. En matière de solidarité, il y a des pays qui se mettent en avant et d’autres qui regardent directement dans l’autre sens (comme on l’a vu lors de la crise migratoire). Ce n’est pas l’idée de la grande Europe et si nous disons qu’une Europe affaiblie n’est pas un grand concurrent sur les marchés, ou bien nous la reconfigurerons et changerons notre mentalité ou si ce n’est mieux de l’appeler la communauté économique européenne, mais pas une union “.

Dans les réseaux sociaux et les articles d’opinion, le capitalisme Il a également été mis à l’honneur. Est-ce que ce sera sa fin? Pour le moment, il semble que la première étape sera de le refondre, d’autant plus que les acteurs peuvent commencer à avoir un autre visage. Pour Donald Trump, le coronavirus pourrait être son test. Javier de la Nava a déclaré dans une interview à Hypertextual que les prochains mois pourraient être renforcement total à la gestion du président américain ou sa fin en politique. L’économiste international a souligné que l’apparition d’un homme d’État serait nécessaire, comme cela s’est produit après la Seconde Guerre mondiale. Y aurait-il alors un danger d’une nouvelle guerre froide? “Ces deux blocs différenciés maintenant il peut y avoir trois. Les parties ouest et est avec la Chine en tête. Et au milieu de la Russie, qui voudra profiter les uns des autres. “

Tout peut changer. L’économie, le sens de la mondialisation et même les droits. De nombreux analystes ont déjà mis en garde contre libertés réduites dans des pays comme la Hongrie, où une loi a été adoptée qui permet au président Viktor Orbán de prolonger indéfiniment l’état d’alarme et vous donne des pouvoirs extraordinaires. «Beaucoup profiteront de cette situation et diront que des pouvoirs autoritaires sont nécessaires pour tenter de réparer la situation. Au début, nous pouvons accorder le bénéfice du doute, mais la question est de savoir quand allons-nous passer à autre chose? le bénéfice du doute pour douter de l’avantage“a dit de la Nava.

Les défis augmentent chaque jour, ainsi que les inconnues, l’impuissance et même les malentendus. Mais, pour l’économiste du CEF, l’important est de continuer, comme le montre cette histoire africaine qu’il partage avec ce médium.

En Afrique, lorsque le soleil se lève, les lions sont déjà à la recherche de moyens de subsistance. Mais les gazelles courent aussi pour tenter d’éviter les lions. Ainsi, en Afrique, quand le soleil se lève, l’important n’est pas d’être un lion ou une gazelle, mais de courir. “