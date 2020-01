Nous savons exactement quand Galaxy S20 et Galaxy Fold 2 de Samsung seront lancés – .

Le CES 2020 est le plus grand salon de l’électronique grand public de l’année et devrait démarrer dans quelques jours. Au cours de la semaine, nous verrons toutes sortes de nouveaux gadgets et gadgets de milliers d’entreprises différentes, des nouveaux téléviseurs et PC aux écouteurs, des gadgets pour la maison intelligente et à peu près tout le reste. Il est en train de devenir le plus gros CES à ce jour, mais une nouvelle fuite nous fait déjà regarder au-delà du CES vers ce qui va suivre. En effet, une énorme fuite samedi révèle la date exacte à laquelle Samsung lancera ses deux prochains fleurons, la série Galaxy S20 et le nouveau Galaxy Fold 2.

Nous mentirions si nous disions que le Samsung Galaxy Fold de première génération était autre chose qu’une énorme déception, mais les rumeurs suggèrent que le modèle de deuxième génération aura un facteur de forme beaucoup plus gérable et un design bien meilleur. Plus important encore, nous apprenons de nos propres sources qu’il sera également beaucoup plus durable, il ne sera donc pas aussi sujet aux dommages que l’original.

Quant à la prochaine génération de Galaxy S, il semble que Samsung passe directement de la série Galaxy S10 au Galaxy S20 plutôt que d’appeler sa nouvelle série de smartphones phare «Galaxy S11» comme tout le monde s’y attend. Cela fonctionne en quelque sorte depuis 2020, mais nous avons entendu dire que Samsung ne voulait pas non plus lancer le «Galaxy S11» en 2020 après qu’Apple ait déjà sorti son «iPhone 11» en 2019. Quoi qu’il en soit, nous sommes s’attendant à ce que la série Galaxy S20 offre de grandes améliorations par rapport aux téléphones Galaxy S10 de l’année dernière, en particulier en ce qui concerne la qualité de la caméra. La semaine dernière, nous avons entendu le plus grand initié de Samsung au monde que les systèmes de caméras du prochain Galaxy S20 apporteront une nouvelle technologie «sans précédent».

Alors, quand pouvons-nous espérer enfin apprendre tous les détails officiels de la prochaine série Galaxy S20 et du tout nouveau Galaxy Fold 2? Un certain nombre de personnes, dont le célèbre fabricant de smartphones Max Winebach, ont déterré la vidéo promotionnelle officielle de Samsung pour sa prochaine conférence de presse «Unpacked», et la vidéo divulguée a été publiée sur Twitter.

Comme il ressort clairement de la note à la fin de la vidéo, le prochain grand événement Unpacked de Samsung aura lieu le 11 février. Comme le montre également la vidéo, pas une mais deux nouvelles séries de smartphones seront dévoilées lors de l’événement. Un rectangle plus haut peut être vu à la place du premier «A» dans le mot «Galaxy», tandis que le deuxième «A» est remplacé par une forme plus carrée. On pense que ce dernier représente le Galaxy Fold 2, tandis que le premier est la forme des téléphones qui seront inclus dans la série Galaxy S20 de Samsung.

Source de l’image: Zach Epstein, .

