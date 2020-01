Nous savons maintenant exactement quand le Pixel 4a et Android 11 seront dévoilés – .

Le Galaxy S20 et le Galaxy Z Flip sont les nouveaux appareils les plus discutés au début de 2020, mais ils ne sont guère les seuls smartphones attendus au premier semestre. Le OnePlus 8 Pro et le Pixel 4a obtiennent également des mentions notables, apparaissant également dans quelques rumeurs. Mais bien que nous ne sachions pas quand le prochain téléphone OnePlus sera dévoilé, nous savons quand Google dévoilera le téléphone qui se qualifie facilement comme le plus beau téléphone Pixel jamais conçu.

La date à retenir est le 12 mai, car c’est à ce moment-là que Google tiendra le discours principal de son événement annuel pour les développeurs. La société a partagé un puzzle en ligne l’autre jour, que les fans ont rompu en environ huit heures pour révéler les dates réelles de la conférence Google I / O 2020: du 12 au 14 mai à Mountain View.

Tout comme les années précédentes, l’événement mettra en vedette les avancées logicielles de Google, avec un accent énorme sur Android 11, la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation mobile de Google. Mais I / O 2019 nous a également apporté les téléphones Pixel 3a et Pixel 3a XL, qui ont commencé à vendre juste après le discours. Bien sûr, nous savions tout ce qu’il y avait à savoir sur le premier téléphone Pixel abordable de Google bien avant les E / S 19, et la même chose se produira probablement cette année.

Source de l’image: @OnLeaks et 91mobiles

Nous avons appris il y a quelques semaines que le Pixel 4a aurait un affichage tout écran perforé similaire au Galaxy S10 (voir le rendu ci-dessus). Cela signifie que le téléphone ne comportera pas de reconnaissance faciale 3D comme le Pixel 4, et n’aura pas non plus de puce radar frontale. Le combiné devrait également comporter un appareil photo à objectif unique à l’arrière au lieu d’un module à double appareil photo, ainsi que des spécifications de milieu de gamme.Leaks a également déclaré que le Pixel 4a pourrait être de taille unique, car il n’y a aucune trace d’un XL modèle pour le moment.

Outre la mise à jour de la conception, il existe également une autre fonctionnalité Pixel 4a qui est enthousiasmante, et c’est la prise en charge 5G, qui pourrait être dans les cartes pour le combiné abordable.

En parlant d’abordabilité, le prix du Pixel 4a n’a pas fui, mais il sera probablement conforme à son prédécesseur. Attendez-vous à payer environ 400 $ pour l’appareil, ce qui pourrait en faire une bien meilleure affaire que le Pixel 3a – la refonte et la connectivité 5G pourraient être de bonnes raisons d’obtenir la variation bon marché du Pixel 4 cette année.

Source de l’image: Zach Epstein, .

