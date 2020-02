nous sommes de plus en plus “prisonniers” du téléphone portable

Ceux qui vivent dans des pays technologiquement avancés sont absolument conscients qu’ils ne peuvent plus abandonner leur smartphone. Mais d’ici à développer une dépendance totale, l’étape est courte. Souvent, vous ne réalisez pas que vous êtes devenu de vrais prisonniers de votre appareil mobile. Depuis notre smartphone, nous effectuons maintenant tous les types d’action et fonctionnons absolument impensable jusqu’à il y a quelques années. Nous sommes connectés en permanence, nous avons des notifications actives pour tout, nous vérifions les comptes courants bancaires, nous envoyons et recevons des e-mails, nous envoyons des messages et des appels vidéo, nous informons et commentons tout, nous publions des photos et nous faisons partie d’un nombre infini de groupes sur WhatsApp. Nous devenons également un peuple de météorologues, nous savons toujours à quelle heure il y a, à quelle heure il pleuvra et les températures à venir. vous clairement comment tout cela ressemble à un comportement compulsif et, dans de nombreux cas, c’est vraiment le cas. Une étude récente de Common Sense révèle que la majorité de la population passe jusqu’à 9 heures par jour devant les smartphones, tablettes et PC. Un temps infini que nous avons souvent tendance à sous-estimer.

Recherches intéressantes menées par Motorola

Une recherche menée par Motorola et disponible en ligne sous le nom de Motorola Phone Balance montre comment la dépendance au smartphone nous affecte tous, indépendamment du sexe et de l’âge. L’étude a été menée auprès d’environ cinq mille personnes de 4 nations différentes et âgées de 16 à 65 ans. Plus précisément, 30% des répondants, déclare qu’il préfère que le smartphone interagisse avec d’autres êtres humains. Plus curieux encore, 53% des garçons âgés de 20 à 30 ans disent que si le smartphone était un être humain, il serait sans aucun doute son meilleur ami. Deux répondants sur trois admettent se sentir paniqués lorsqu’ils oublient leur smartphone ou si ce dernier devrait s’éteindre en raison de la décharge de la batterie. Mais les données les plus troublantes sont que 30% des personnes interrogées réfléchissaient à la date à laquelle elles adopteraient leur smartphone dès qu’elles auraient terminé le test qu’elles subissaient. Il n’y a toujours pas de cas clair qui révèle une pathologie officielle liée à la dépendance aux smartphones, mais les points clés qui émergent progressivement concernent la grande majorité de la population mondiale. Être éloigné lorsque vous êtes en présence d’autres personnes, le contrôle compulsif des notifications et des réseaux sociaux, les troubles du sommeil jusqu’à une véritable crise de stress et d’anxiété sont certains aspects de la dépendance au smartphone. Dans certains cas, il y a ceux qui organisent des remèdes tels que des promenades dans les bois ou au bord de la mer sans porter votre smartphone. Dommages excessifs et remèdes, la vérité devrait être au milieu. Utiliser votre smartphone et toutes les bonnes technologies et être connecté est un conseil, sans nécessairement arriver à des obsessions désagréables et inutiles.