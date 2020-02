Nous venons de savoir que le prochain grand téléphone pliable de Samsung arrive bientôt – .

Je ne peux pas dire si les gens qui travaillent sur les téléphones pliables de Samsung ont un sens de l’ironie, s’ils sont superstitieux, un mélange des deux, ou peut-être rien de ce qui précède. Rappelez-vous vers la fin mars, début avril de l’année dernière. À l’époque où le géant des smartphones basé en Corée du Sud avait fouetté l’anticipation pour le téléphone pliable, il était sur le point de sortir sous peu. Samsung aurait utilisé «Winner» comme nom de code pour le combiné qui s’est avéré être le Galaxy Fold d’origine – celui qui était si fragile que de nombreuses unités de critiques se sont brisées quelques jours après leur réception. Celui qui a coûté près de 2 000 $, et dont le lancement a dû être retardé jusqu’à plus tard dans l’année afin de résoudre tous les problèmes qui auraient dû être résolus tôt. Le téléphone, en d’autres termes, qui n’était pas vraiment un «gagnant», pas tout de suite du moins.

Avance rapide jusqu’à maintenant en 2020, à un moment où Samsung va de l’avant sans se laisser intimider par les plans de sortie d’un certain nombre de nouveaux combinés pliables cette année. Des combinés comme le Galaxy Z Flip, un appareil à clapet sur le modèle du Motorola Razr 2020 qui devrait faire partie de l’événement Unpacked du 11 février de Samsung. Pendant ce temps, un nouvel indice a également émergé qu’une nouvelle version pliable majeure de Samsung arrive bientôt.

Un nouveau rapport a découvert le nom de code utilisé pour cet appareil non encore annoncé (via GalaxyClub). Il semble que Samsung choisisse «Winner2» – un nom qui se déclare comme le suivi de l’OG Galaxy Fold de l’année dernière (nommé «Winner»).

Parmi les rumeurs et les détails clés qui émergent déjà à propos de cet appareil, qui sera probablement lancé peu de temps après la révélation officielle du Galaxy Z Flip, comprend le fait qu’il y aurait à la fois une variante LTE uniquement et une variante 5G. Cela contraste avec quelque chose comme le Galaxy S20 Ultra, qui devrait bénéficier de la prise en charge 5G sur tous les marchés.

Comme nous l’avons noté ces derniers jours, ce nouvel appareil appelé officieusement Galaxy Fold 2, devrait également disposer d’un écran de 8 pouces ainsi que de la prise en charge du S Pen. Par leaker Max Weinbach, il serait également livré avec du verre ultra-mince mais plus résistant aux rayures. Tout cela pour dire – il semble que Samsung envisage de réessayer avec une version pliable majeure dans le style du Galaxy Fold de l’année dernière. Et peut-être, comme le nom de code l’indique, celui-ci pourrait être plus proche d’être considéré comme un gagnant.

Source de l’image: Lee Jin-man / AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

