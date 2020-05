Nous verrons leurs premiers matchs le 7 mai

Il y a quelques jours, nous vous avons dit que Microsoft préparait un événement dédié à la Xbox Series X depuis un certain temps en mai, des informations qui, finalement, ont été remplies. Le géant de Redmond a confirmé via Twitter l’événement Inside Xbox, qui aura lieu 7 mai.

Il ne fait aucun doute que la Xbox Series X sera la star de l’événement, mais elle se concentrera sur démontrer leur potentiel à travers des jeux. Cela signifie que nous connaissons les premiers jeux que cette console recevra et nous pourrons les voir en mouvement, ce qui nous permettra d’avoir une idée approximative du potentiel réel qu’elle pourra offrir.

Je dis cela parce que bien que sur papier les spécifications de la Xbox Series X soient très bonnes au final, l’important est de voir ce qu’ils peuvent vraiment se donner dans les jeux. Rappelez-vous, par exemple, toutes les attentes générées par les consoles de la génération actuelle lorsque leurs spécifications brutes ont été données et ce qui s’est passé ensuite.

Que pouvons-nous attendre de l’événement Xbox Series X?

Je pense que Microsoft profitera de l’occasion pour démontrer non seulement les améliorations graphiques de sa console de prochaine génération, mais il essaiera également de concentrer une partie de l’événement sur la lancer de rayons et dans les technologies avancées que cette console inclura, telles que la latence dynamique réduite.

Le lancer de rayons est une technologie de rendu qui vous permet de créer un éclairage, des reflets et des ombres réalistes, mais il est très exigeant et il ne peut pas être appliqué sous ses trois aspects dans les jeux actuels, en fait, nous avons déjà vu que même dans des jeux aussi simples que Quake 2 RTX, cela a un impact si énorme que même un RTX 2080 TI ne peut pas le déplacer de manière totalement stable en qualité maximale sans lancer de résolution dynamique.

Nous ne devons donc pas nous attendre à ce que la Xbox Series X puisse utiliser le ray tracing de manière optimale, mais plutôt de manière similaire à ce que nous avons vu dans des jeux comme Battlefield V, Shadow of the Tomb Raider et Metro Exodus, appliqué à un aspect spécifique.

Quant aux jeux que nous avons pu voir lors de la présentation, je pense que Halo: Infinite sera l’un des grands protagonistes, et la version améliorée de Gears 5, Minecraft RTX et de nouveaux versements de franchise Forza et Fable.

Je ne peux pas terminer sans souligner à quel point Microsoft se débrouille avec la précédente étape de la Xbox Series X. La société a su voir les erreurs qu’elle a commises avec Xbox One, et le rythme est donné dans la nouvelle génération, un rythme que Sony, pour le moment, ne peut pas suivre.