Nous voulons parler d’amour et de bonnes nouvelles, pas du coronavirus

Patricia, nom fictif, ne voulait pas descendre de Tinder. Elle est célibataire, mais s’inscrire à une application de rencontres n’était pas sa première option pour arrêter d’en être une. Il est clair qu’il ne s’attendait pas à l’arrivée du coronavirus. Pendant quelques semaines, il a fait un profil, a mis en ligne les photos qui montrent le bonheur d’une vie passée dans les bars, les parcs, les amis physiques et les concerts. Ça ne va pas mal. Elle parle à un garçon qui a l’air sympa, il semble qu’il y ait de la sensation, mais ils n’ont pas encore atteint l’étape indispensable en période de quarantaine: rencontres en ligne. “J’espère que c’est bientôt parce que j’aime ce garçon”, explique-t-il.

Depuis le début de l’état d’alarme et de confinement, le coronavirus est autour de nos têtes 24 heures sur 24. On en parle sur toutes les chaînes de télévision, il fait la une de tous les journaux et il domine même nos conversations. Nous avons besoin d’une pause. Au cours des dernières semaines, la recherche de bonnes nouvelles par Google a considérablement augmenté, ce qui s’est également traduit par une activité accrue sur Tinder.

Le 29 mars, le record de 3 000 millions de balayages a été battu dans l’application, et il y a également eu une augmentation des conversations, qui sont également plus longues en moyenne qu’avant la quarantaine. La plateforme de rencontres a également annoncé qu’elle permettrait gratuitement l’option Passeport, afin que les utilisateurs puissent parler à des personnes du monde entier.

D’autres applications comme Badoo Ils ont également constaté une augmentation du nombre d’utilisateurs, ce qui montre clairement que l’amour a également sa place en quarantaine. Et c’est très important, dit Patricia. “Je veux sentir ces papillons dans l’estomac, surtout maintenant. Bien que rien d’autre ne se passe, mais en attendant, c’est une grande distraction. “Comme elle, des milliers de personnes veulent le ressentir et il y a un manque de pain, bon sont les gâteaux. Les appels vidéo sont devenus les premières dates en ligne et l’un des tests tirer pour voir s’il y a une chimie entre les deux.

Comme nous le savons, chaque personne est un monde et chaque rendez-vous un monde différent. La même chose se produit dans les virtuels. Alors que certaines personnes renforcent leur confiance en parlant de leur vie, d’autres le font différemment, sans perdre de temps. Parce que, tout comme dans une date conventionnelle, il peut y avoir beaucoup d’attirance sexuelle, dans une date numérique, la même chose se produit, bien que le modus operandi soit différent.

“J’ai couché avec un gars l’autre jour. Avec un autre de Grindr, nous avons même passé un appel vidéo à chaud l’autre jour”, a déclaré Luis, un utilisateur de l’application qui a également décidé de garder son vrai nom anonyme. Au début de la quarantaine, il reconnaît, arrêté de parler aux gars parce qu’il ne voulait pas trouver quelqu’un qu’il aimait et ne pas pouvoir le rencontrer. Mais finalement, il l’a fait “parce que ça me met de bonne humeur. J’en ai marre d’être autour du coronavirus tout le temps. “

Danser ensemble c’est danser

Patricia et Luis ne sont que deux personnes qui ont décidé qu’aucun virus ne pouvait limiter leur vie amoureuse. Comme eux, il y en a des milliers et beaucoup de gens commencent à lancer des initiatives pour que de plus en plus de gens sentent des papillons dans leur estomac. C’est le cas de deux garçons de New York qui ont lancé le projet “Love Is Quarantine” afin que des milliers de personnes puissent avoir rendez-vous à l’aveugle. Les personnes intéressées s’inscrivent, il y a une sélection et les élus reçoivent un message avec le contact de leur rendez-vous. Vous ne pouvez parler qu’au téléphone et cela dépend des deux personnes si elles maintiennent le contact ou non.

Les créateurs de “Love Is Quarantine” prévoient d’organiser une fête, ont-ils expliqué à Materia, quand tout sera fini, avec toutes les personnes qui les ont contactés pendant l’accouchement. Plus d’une date peut sortir de cette fête, à ce moment j’espère face à face. Comme d’autres parmi ceux qui parlent depuis des semaines sans pouvoir se voir face à face. “Je pense qu’il peut être bon d’attraper beaucoup de confianceParce que normalement vous vous seriez rencontré peu de temps après l’avoir rencontré “, explique Patricia. Luis, en revanche, préfère ne pas maintenir ses attentes pendant si longtemps.” Je ne pense pas qu’il durera un mois à parler uniquement par appel vidéo. Je devrais tomber amoureux, mais je doute que cela se produise. “

Avec ou sans amour, être attiré par une personne est un gros facteur de distraction. De plus, il est prouvé que cela nous fait nous sentir mieux. La dopamine, testostérone, œstrogènes… Un cocktail d’hormones qui nous fait sentir ces papillons que Patricia a dit. Quel meilleur moment pour ressentir cela que lors d’une pandémie? La situation actuelle est très compliquée pour de nombreuses personnes en raison de la perte d’êtres chers, de la peur de la contagion et de l’anxiété de ne pas pouvoir sortir. Par conséquent, tous les stimuli que nous trouvons peuvent nous aider à mieux faire face à cette crise. L’amour peut être la réponse. Et ce qui unit la quarantaine, que personne ne la sépare.