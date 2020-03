Nous vous expliquerons comment vous pouvez travailler avec des variables dans bash

Tout d’abord, travailler avec des variables dans bash est vital si vous voulez écrire des scripts et comprendre ce que le code que vous êtes sur le point de couper et coller du Web fera sur votre ordinateur Linux. De cette façon, cela ne fait jamais de mal d’apprendre ce que vous pouvez faire depuis votre ordinateur, en comprenant tous les codes sur la ligne de commande.

Travailler avec des variables dans bash: Que sont les variables 101?

Pour que vous puissiez le comprendre simplement, les variables sont

symboles auxquels un nom est attribué, qui représentent une chaîne ou un

valeur numérique. Lorsque vous les utilisez dans des commandes et des expressions, c’est

comme si vous aviez écrit la valeur qu’ils contiennent au lieu du nom du

variable.

Pour créer une variable, il suffit de lui donner un nom et une valeur. Les noms de vos variables doivent être descriptifs et vous rappeler leur valeur. Un nom de variable ne peut pas commencer par un nombre, ni contenir d’espaces. Cependant, vous pouvez commencer par un trait de soulignement. En dehors de cela, vous pouvez utiliser n’importe quelle combinaison de caractères alphanumériques majuscules et minuscules.

Comment pouvez-vous utiliser des variables dans des scripts?

Les scripts seraient complètement coupés et incomplets

sans variables. De cette façon, les variables offrent la flexibilité

fait d’un script une solution générale plutôt qu’une solution spécifique. Pour que

vous pouvez comprendre la différence, voici un script qui compte les fichiers

le répertoire / dev.

Il suffit d’écrire ceci dans un fichier texte et

enregistrez-le sous fcnt.sh (pour “nombre de fichiers”):

#! / bin / bash

folder_to_count = / dev

file_count = $ (ls $ folder_to_count | wc -l)

echo $ file_count fichiers dans $ folder_to_count

Avant de pouvoir exécuter le script, vous devez le rendre exécutable,

comme nous vous le montrons avec la commande suivante.

chmod + x fcnt.sh

Maintenant, vous devez écrire ce qui suit pour exécuter le script:

./fcnt.sh

Ce script affiche le nombre de fichiers dans le répertoire / dev. Voilà comment ça marche

1.- Une variable nommée folder_to_count est définie, et elle est

configuré pour contenir la chaîne “/ dev”.

2.- Il existe une autre variable appelée file_count. Cette variable prend

sa valeur d’une substitution de commande. Ceci est la ligne de commande entre

parenthèses $ (). Veuillez noter qu’il y a un signe dollar $ avant le

première parenthèse. Cette construction $ () évalue les commandes entre parenthèses et

puis il renvoie sa valeur finale. Cette valeur

affecté à la variable file_count. Concernant la variable

file_count, vous avez transmis une valeur à conserver; peu vous importe comment vous

a obtenu la valeur.

3.- La commande évaluée dans la substitution de ladite commande,

liste les fichiers appelés ls dans le répertoire de la variable

folder_to_count. Qui a été réglé sur “/ dev”. Alors lui

le script exécute la commande “ls / dev”.

4.- La sortie de cette commande est canalisée vers la commande wc. La

l’option -l (nombre de lignes) fait que wc compte le nombre de lignes dans le

Sortie de la commande ls. Étant donné que chaque fichier apparaît sur une ligne distincte, c’est

le nombre de fichiers et de sous-répertoires dans le répertoire principal «/

dev ». Cette valeur est affectée à la variable file_count.

5.- La dernière ligne utilise l’écho pour générer le résultat.

Mais cela ne fonctionne que pour le répertoire “/ dev”. Comment pouvez-vous faire fonctionner le script avec n’importe quel répertoire? Il suffit d’un petit changement sur la ligne de commande.

Étapes à suivre pour utiliser les paramètres de ligne de commande dans les scripts

De nombreuses commandes comme ls et wc prennent des paramètres de la ligne

se commande. Ceux-ci, à leur tour, fournissent des informations au

commande, donc vous savez ce que vous voulez que je fasse.

De cette façon, si vous souhaitez que ls fonctionne dans votre répertoire personnel et affiche également les fichiers cachés, vous pouvez utiliser la commande suivante, où les options tilde ~ et -a (toutes) sont des paramètres de ligne de commande.

ls ~ -a.

Ces scripts peuvent accepter des paramètres de ligne de commande

et ils sont appelés: 1 $ pour le premier paramètre, 2 $ pour le

deuxième. Et ainsi de suite, jusqu’à 9 $ pour le neuvième paramètre. En réalité,

Il y a aussi $ 0, mais il est réservé de toujours garder le script.

Vous pouvez référencer des paramètres de ligne de commande dans un script comme vous le feriez avec des variables régulières. Maintenant, modifiez votre script, comme indiqué ci-dessous et enregistrez-le sous le nouveau nom fcnt2.sh.

#! / bin / bash.

folder_to_count = 1 $.

file_count = $ (ls $ folder_to_count | wc -l).

echo $ file_count fichiers dans $ folder_to_count.

Cette fois, la variable folder_to_count se voit attribuer le

valeur du premier paramètre de ligne de commande, $ 1. Le reste du script fonctionne

exactement comme avant. Donc, au lieu d’une solution spécifique, vous

le script est maintenant général. Vous pouvez l’utiliser dans n’importe quel répertoire car il ne

il est codé pour fonctionner uniquement avec “/ dev”.

C’est ainsi que vous rendez le script exécutable.

chmod + x fcnt2.sh.

Essayez-le maintenant avec certains répertoires. Vous pouvez d’abord faire “/ dev” pour vous assurer d’obtenir le même résultat qu’auparavant. Vous n’avez qu’à écrire ce qui suit.

1.- ./fnct2.sh / dev.

2.- ./fnct2.sh / etc.

3.- ./fnct2.sh / bin.

Comme vous le voyez, vous obtenez le même résultat que précédemment pour le

répertoire “/ dev”. C’est une très bonne nouvelle. De plus, vous obtenez

résultats spécifiques au répertoire pour chacun des autres paramètres

la ligne de commande. Vous pouvez donc raccourcir le script, vous pouvez vous passer de

la variable folder_to_count ensemble et ne se réfèrent qu’à 1 $ du

façon suivante.

#! / bin / bash.

file_count = $ (ls $ 1 wc -l).

echo $ file_count fichiers dans $ 1.

Travailler avec des variables dans bash: variables spéciales

Plus tôt, nous avons mentionné le paramètre $ 0, qui

il est toujours défini sur le nom de fichier du script. Cela vous permet d’utiliser

ledit script pour faire des choses comme imprimer correctement votre nom même si

cela est renommé. Cela est très utile dans les situations d’enregistrement, où

vous voulez connaître le nom du processus que vous avez ajouté à une entrée.

Voici les autres variables prédéfinies

spéciaux:

1.- $ #: fait référence au nombre de paramètres de ligne de

ont été passées au script.

2.- $ @: tous les paramètres de ligne de commande passés

au script.

3.- $?: Fait référence à l’état de sortie du dernier processus

qui a été exécuté.

4.- $$: l’ID de processus (PID) du script actuel.

5.- $ USER: Vous pouvez voir le nom d’utilisateur de l’utilisateur qui

exécutez le script.

6.- $ HOSTNAME: le nom d’hôte de l’ordinateur qui

exécutez le script.

7.- $ SECONDS: Le nombre de secondes du script

couru.

8.- $ RANDOM: retourne un nombre aléatoire.

9.- $ LINENO: utilisé pour renvoyer le numéro de ligne actuel du script.

Travailler avec des variables dans bash: variables d’environnement

Tout d’abord, bash utilise des variables d’environnement pour définir et enregistrer les propriétés de l’environnement qu’il crée au démarrage. Vous pouvez facilement accéder à ces informations de rétention bash, telles que votre nom d’utilisateur, les paramètres régionaux, le nombre de commandes que votre fichier d’historique peut contenir, votre éditeur par défaut et bien d’autres choses.

Pour que vous puissiez voir les variables d’environnement actives dans votre session bash, utilisez simplement cette commande.

env | moins.

Si vous faites défiler la liste, vous pouvez en trouver qui pourraient être utiles pour faire référence dans vos scripts.

Travailler avec des variables dans bash Comment pouvez-vous exporter des variables?

Lorsqu’un script s’exécute, il est dans son propre processus et les variables qu’il utilise ne peuvent pas être vues en dehors de ce processus. Donc, si vous souhaitez partager une variable avec un autre script qui démarre votre script, vous devez exporter cette variable. Ne vous inquiétez pas, nous vous montrerons comment le faire avec deux scripts simples. Tout d’abord, enregistrez ce qui suit avec le nom de fichier script_one.sh.

#! / bin / bash.

first_var = alpha.

second_var = bravo.

# vérifier leurs valeurs.

echo “$ 0: first_var = $ first_var, second_var = $ second_var”.

exporter first_var.

exporter second_var.

./script_two.sh.

# vérifiez à nouveau leurs valeurs.

echo “$ 0: first_var = $ first_var, second_var = $ second_var”.

Cette action créera deux variables, qui sont: first_var

et second_var. Il attribue également certaines valeurs. Les imprime dans la fenêtre

terminal, exportez les variables et appelez script_two.sh. Lorsque script_two.sh

se termine et le flux de processus retourne à ce script, imprime à nouveau le

variables dans la fenêtre du terminal. Ainsi, vous pouvez voir s’ils ont changé.

#! / bin / bash.

# vérifier leurs valeurs.

echo “$ 0: first_var = $ first_var, second_var = $ second_var”.

# définir de nouvelles valeurs.

first_var = charlie.

second_var = delta.

# vérifiez à nouveau leurs valeurs.

echo “$ 0: first_var = $ first_var, second_var = $ second_var”.

Ce deuxième script imprime les valeurs des deux

variables, attribuez-leur de nouvelles valeurs, puis imprimez-les à nouveau. Pour que

vous pouvez exécuter ces scripts, vous devez écrire ce qui suit pour les rendre

exécutables.

chmod + x script_one.sh.

chmod + x script_two.sh.

Et maintenant, tapez ce qui suit pour démarrer script_one.sh.

./script_one.sh.

Comme vous pouvez le voir, c’est ce que vous indique la sortie

1.- script_one.sh; imprime les valeurs des variables, qui

ce sont “alpha” et “bravo”.

2.- script_two.sh; imprime les valeurs des variables alpha

et bravo, comme vous les avez reçus.

3.- script_two.sh; remplacez-les par les variables “charlie” et “delta”.

4.- script_one.sh; imprime les valeurs des variables, qui sont toujours alpha et bravo.

Ce qui se passe dans le deuxième script reste dans le deuxième script. C’est comme si des copies des variables étaient envoyées au deuxième script. Mais ils sont rejetés à la fin de ce script. Les variables d’origine dans le premier script ne sont pas modifiées par tout ce qui arrive aux copies dans le second.

Echo est votre ami!

Cela peut prendre un certain temps avant de vous habituer à commander la substitution et de vous rappeler quand inclure le signe dollar. Avant d’appuyer sur Entrée et d’exécuter une ligne de commande bash, vous devez la tester avec la commande echo en face d’elle. De cette façon, vous pouvez vous assurer que ce qui va se passer est ce que vous voulez. En outre, vous pouvez détecter toutes les erreurs que vous avez faites dans la syntaxe de la ligne de commande et c’est tout.

