Nous vous expliquons comment activer ou désactiver la connexion sécurisée pour Windows 10

Windows est l’un des systèmes d’exploitation les plus spécifiques de la planète, cela signifie que vous devez renforcer la protection de votre ordinateur afin de rester en sécurité à la fois en ligne et hors ligne, nous allons donc vous montrer comment activer ou désactiver la connexion sécurisée pour Windows 10.

En parlant de Windows 10, consultez cet article pour savoir comment désactiver le stockage réservé. De cette façon, vous pouvez en apprendre beaucoup plus sur ce formidable système d’exploitation.

La connexion sécurisée est un composant supplémentaire trouvé sur l’écran de connexion de Windows 10. Il ne sert à empêcher personne d’accéder à votre ordinateur s’il possède vos informations d’identification.

Windows 10 supprime donc tous les champs de connexion jusqu’à ce que vous puissiez écrire un porte-clés. Après cela, vous devez saisir votre mot de passe ou votre code PIN comme d’habitude.

Cette fonctionnalité vise à contrecarrer les logiciels malveillants, les codes malveillants qui pourraient résider en arrière-plan et qui falsifient l’écran de connexion de Windows 10, qui capture vos informations d’identification.

En raison de ces applications et programmes qui n’ont généralement pas accès à la commande CTRL + ALT + SUPPR, vous pouvez contourner le faux écran de connexion en utilisant une connexion sécurisée qui est accomplie en tapant simplement la commande de ces trois touches.

Pour activer ou désactiver la connexion sécurisée à l’aide de la commande Netplwiz

Pour commencer, vous devez exécuter la commande Exécuter en appuyant simultanément sur les touches Windows + R. Une petite fenêtre pop-up devrait apparaître. Vous taperez “netplwiz” dans le champ de texte puis cliquez sur le bouton “OK” ou appuyez simplement sur la touche Entrée pour continuer.

Dans le même temps, vous pourrez accéder au panneau Comptes d’utilisateurs en tapant “netplwiz” dans le champ de recherche de la barre des tâches et là, vous sélectionnerez la commande Exécuter résultante.

Le panneau Comptes d’utilisateurs devrait apparaître à l’écran. Pour ce faire, vous cliquez sur l’onglet “Avancé”. Vous devez localiser l’option “Demander aux utilisateurs d’appuyer sur CTRL + ALT + SUPPR” qui apparaît dans “Connexion sécurisée”.

Vous devez maintenant cocher l’option pour l’activer ou la décocher pour la désactiver. De même, vous devez cliquer sur le bouton “Appliquer” puis sur le bouton “OK” pour terminer cette procédure.

Activer ou désactiver en utilisant la stratégie de sécurité locale

Il existe une autre méthode qui est plus utilisée que de suivre les instructions des comptes d’utilisateurs. Vous devez utiliser cette méthode si vous souhaitez emprunter l’itinéraire le plus court et le plus sûr, mais vous devez éviter le registre Windows.

Pour ce faire, vous devez démarrer la commande Exécuter en appuyant simultanément sur les touches Windows et R. Une petite fenêtre pop-up devrait apparaître. Tapez “secpol.msc” sans guillemets dans le champ de texte disponible, puis cliquez sur le bouton “OK” ou appuyez sur la touche Entrée pour continuer.

De même, vous pouvez accéder au panneau Stratégie de sécurité locale en tapant simplement “secpol.msc” dans le champ de recherche de la barre des tâches et en sélectionnant l’application de bureau résultante.

Dans la section Stratégie locale, vous devez développer “Stratégies locales” qui sont répertoriées à gauche et sélectionner le sous-dossier appelé “Options de sécurité” ci-dessous. Ensuite, vous devez faire défiler vers la droite et double-cliquer sur l’entrée “Connexion interactive: cela ne nécessite pas CTRL + ALT + SUPPR”.

Le panneau Propriétés de l’entrée doit apparaître à l’écran avec l’onglet “Paramètres de sécurité locaux”. Qui s’affiche par défaut. Vous devez cliquer sur un bouton radio pour activer ou désactiver cette fonction. Vous devez terminer en cliquant sur le bouton “Appliquer” puis sur le bouton “OK”.

Activer ou désactiver en utilisant le registre

Si vous souhaitez emprunter la voie difficile, vous pouvez modifier le registre. Vous devez vous rappeler très bien que tout changement que vous apportez pourrait provoquer une certaine instabilité dans l’ensemble du système. Cette option est à l’usage exclusif des utilisateurs expérimentés qui aiment se plonger dans Windows 10.

Vous devez démarrer la commande Exécuter en appuyant simultanément sur les touches Windows + R. Ensuite, une petite fenêtre pop-up apparaîtra où vous tapez “regedit” sans guillemets dans le champ de texte, puis vous cliquez sur le bouton “OK” ou vous devrez appuyer sur la touche Entrée pour continuer.

Vous pouvez également accéder à l’Éditeur du Registre en tapant

“Regedit” dans le champ de recherche de la barre des tâches et sélectionnez

l’application de bureau résultante. Dans l’Éditeur du Registre, vous devez

développer les dossiers suivants en tenant compte de l’ordre suivant

HKEY_LOCAL_MACHINE – LOGICIEL – Microsoft – Windows NT – CurrentVersion.

Dans le dossier appelé CurrentVersion, vous devez sélectionner l’entrée “Winlogon” pour afficher les paramètres dans le panneau de droite. Vous devez double-cliquer sur l’entrée “DisableCad” pour modifier vos valeurs. L’éditeur de ce registre modifie la configuration de Winlogon

Dans la fenêtre contextuelle “Modifier la valeur DWORD (32 bits)”, vous devez modifier les données de valeur avec l’une de ces valeurs:

Activer = 0.

Désactiver = 1.

Vous devez cliquer sur le bouton “OK” pour terminer. Vous pouvez maintenant redémarrer votre ordinateur pour enregistrer les paramètres et vous avez terminé.