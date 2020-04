Nous vous expliquons comment cacher les histoires Instagram aux autres et les faire taire

Si vous vous êtes déjà demandé comment cacher des histoires Instagram ou aussi, comment faire taire des histoires Instagram d’autres personnes. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous expliquer ici comment le faire facilement et efficacement.

La fonction «Muet» d’Instagram vous permet de couper les histoires des comptes que vous suivez sans avoir à arrêter de suivre ces comptes, ce qui est parfait si vous avez déjà eu un ami qui publie trop d’histoires Instagram. Saviez-vous que vous pouvez également cacher vos histoires aux autres utilisateurs?

Dans cet article, nous vous dirons tout ce que vous devez savoir sur la façon de couper les histoires sur Instagram et de cacher les histoires Instagram aux autres personnes, il ne reste plus qu’à continuer à lire sur ces lignes.

Comment cacher des histoires Instagram à d’autres personnes

Pour commencer, vous avez plusieurs options différentes pour cacher vos histoires Instagram à d’autres personnes. Si vous voulez empêcher quelqu’un de voir quelque chose que vous publierez dans votre histoire à l’avenir, il vous suffit d’accéder à votre profil et d’ouvrir les paramètres de votre compte. Appuyez ensuite sur l’option Confidentialité. Et puis appuyez sur l’option Story.

Maintenant, appuyez sur le nombre de personnes à côté de l’option “Masquer l’histoire de”. Sélectionnez ensuite les personnes dont vous souhaitez masquer votre histoire, puis appuyez sur l’option Terminé. En outre, vous pouvez choisir de masquer votre histoire à des utilisateurs spécifiques pendant que vous voyez qui a vu votre histoire.

Pour ce faire, appuyez simplement sur le bouton de sélection à droite de votre nom et sélectionnez l’option “Masquer l’histoire de” suivie du nom d’utilisateur. Si votre histoire apparaît sur une page de lieu ou de hashtag, vous la verrez en haut de la liste des personnes qui ont vu votre histoire. Vous pouvez appuyer sur le “X” à droite d’un emplacement ou d’une page de hashtag pour masquer votre histoire correctement.

Vous devez savoir que lorsque vous cachez des histoires Instagram à certaines personnes, elles ne pourront plus rien voir dans votre histoire à l’avenir. Cacher des histoires Instagram à quelqu’un est également différent de les bloquer et ne les empêche pas de voir votre profil et vos publications.

Comment couper les histoires Instagram d’autres personnes

Pour désactiver les histoires Instagram pour un compte, tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le bouton points de suspension (“…”) dans le coin supérieur droit de n’importe quel message, puis appuyez sur l’option Muet. Lorsque vous êtes dans cette option, vous pouvez choisir de désactiver les messages ou les messages et les histoires d’un compte.

De même, vous pouvez couper les articles et les histoires en appuyant et en maintenant une histoire dans votre flux ou à partir d’un profil. Cette action déplace l’historique du compte à la fin de la file d’attente et l’empêche de jouer automatiquement.

Vous devez savoir que les comptes que vous tuez ne se rendront pas compte que vous les avez réduits au silence. Et vous pouvez toujours activer un compte pour récupérer vos histoires dans votre flux. Il vous suffit de revenir aux étapes précédentes et de sélectionner l’option “Stop Mute”.

Quelques raisons pour lesquelles vous souhaitez masquer ou désactiver les histoires Instagram

L’une des raisons pour lesquelles vous voudriez pouvoir cacher des histoires Instagram est peut-être parce que nous avons tous un compte Instagram ennuyeux qui obstrue vos histoires avec des photos et des vidéos avec lesquelles vous n’avez aucune intention d’interagir.

Il peut s’agir d’un vieil ami ou d’un ex récent, mais quelle que soit la dynamique sociale, la possibilité de masquer les histoires Instagram d’un compte afin qu’elles n’apparaissent pas dans votre flux tout en les suivant vous donne plus de contrôle sur le contenu que vous voyez dans ce réseau social.

C’est aussi beaucoup moins drastique que d’empêcher quelqu’un de suivre. Avec la possibilité de couper les histoires sur Instagram, vous pouvez éviter de visualiser du contenu que vous n’aimez pas ou que vous préférez ne pas voir. Tout cela sans affecter vos relations dans la vraie vie avec ces utilisateurs. Il est également possible que l’algorithme Instagram tienne compte de ces informations lors du choix du type de contenu à publier dans votre flux et sur la page Explorer.

Enfin, il peut également être utile pour la santé mentale. La désactivation des histoires Instagram d’autres personnes vous donne une plus grande capacité à personnaliser votre flux, vous pouvez donc vous concentrer sur l’interaction avec du contenu qui a un impact positif sur votre santé mentale.

