Nous vous expliquons les étapes pour installer une serrure intelligente

Lorsque vous configurez un nouveau smarthome, vous devez savoir que le plus simple des appareils que vous pouvez ajouter à votre réseau est d’installer un verrou intelligent. Ce n’est pas beaucoup plus difficile que de changer une serrure standard dans votre maison, c’est simple et simple. Bien sûr, nous vous dirons ce que vous devez faire dans cet article.

Si vous voulez en savoir plus sur les maisons intelligentes, jetez un œil à cet article: Smarthomes: comment fonctionnent les “maisons intelligentes”? Il vous suffit de cliquer sur le lien.

Préparatifs avant d’installer un verrou intelligent

Afin de vous donner l’exemple de la façon d’installer un

Serrure intelligente, nous utilisons une marque et un modèle Schlage Encode. Même

si vous avez une serrure intelligente d’une autre marque et d’un autre modèle, la plupart

Les étapes seront les mêmes.

Habituellement, vous trouverez trois composants de base et principaux

dans une serrure intelligente: une pièce extérieure qui peut avoir un clavier,

un verrou pour une clé, ou les deux. Une pièce intérieure contenant le

Batteries et circuits. Et enfin, la serrure qui sécurise votre porte. L’unique

la partie difficile est de connecter tous ces composants.

Prenez note de cette astuce: vous avez peut-être vu

Quelques recommandations pour tester votre serrure intelligente avant

installez-le, en mettant les piles pour l’allumer. Cela garantira que le

Le verrou s’active avant de le mettre sur votre porte.

Cela semble être un bon conseil, mais la première fois qu’il est activé

une serrure intelligente, vous devez voir si la porte est orientée vers le

gauche ou droite. Ensuite, vous devez ajuster le boulon

pour correspondre.

Sans une vraie porte pour essayer, vous devinez mal et vous

L’installation ne fonctionnera pas correctement. Si vous voulez passer ce test,

vous devriez consulter les instructions pour un processus de restauration de

usine Après avoir exécuté ledit test, le verrou est réinitialisé aux paramètres d’usine.

Étapes pour retirer l’ancienne serrure

Avant d’installer votre nouvelle serrure intelligente, vous devez

Supprimez le précédent, évidemment. Les verrous standard sont faciles à retirer,

tant que vous avez accès à l’intérieur de votre maison. Vous devez commencer par trouver

les deux vis sur la pièce que vous tournez avec votre pouce. Quand vous les trouvez,

Vous devez les supprimer.

Ouvrez la porte si vous ne l’avez pas déjà fait et allez dans la partie du

devant votre serrure; C’est la partie où vous mettez vos clés. L’assemblée de

La clé doit être lâche, il suffit de la retirer.

De même, allez sur le côté de la porte, cherchez le boulon

Il glisse lorsque vous le fermez. Dévissez les deux vis et retirez le

mécanisme de boulon

Étapes pour installer un verrou intelligent

Tout d’abord, trouvez le verrou de votre nouveau verrou et vérifiez

la marque qui dit supérieure ou supérieure. Maintenant, vous devez faire glisser le boulon à travers le cadre

de votre porte et assurez-vous de garder le “haut” ou face supérieure

au dessus Vérifiez le trou dans la porte pour voir si le boulon

L’intérieur se concentre bien avec elle.

Vous remarquerez qu’il y a trois trous dans l’assemblage qui devraient

être le plus près possible du centre. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez allonger ou raccourcir

la vis en fonction de la longueur actuelle pour pouvoir la centrer. Généralement

Pour ce faire, tournez le mécanisme du boulon, mais vous pouvez également avoir

Que d’utiliser un tournevis.

Ensuite, placez les deux vis pour verrouiller le boulon

Votre bon endroit. Maintenant, recherchez la pièce de montage extérieure dans la serrure.

Faites attention à la longue barre mince. Ainsi que le câble

électronique

C’est maintenant à votre tour d’insérer l’assemblage dans votre porte. Alors que

vous le faites, passez la barre à travers le trou central du mécanisme de boulon.

Ce devrait être le seul trou à travers lequel la barre passe. De manière prudente,

placez le câblage sous le boulon. Vous devez vous assurer

que le mécanisme n’appuie pas sur ledit câblage.

Si votre verrou intelligent semble enclin

pour tomber par la porte à ce stade, vous pouvez la sécuriser plus tard. C’est

Particulièrement courant avec les serrures intelligentes des claviers hauts. Vous pouvez mettre

ruban adhésif double face pour le maintenir en place jusqu’à ce que vous puissiez

sécuriser complètement la serrure.

Si votre serrure a une plaque, il est essentiel que vous la répariez

Certaines serrures intelligentes comprennent une plaque en acier

ou du plastique qui passe à l’intérieur de la porte. Si votre serrure l’a,

tenez-le et faites passer le câble de l’assemblage avant à travers.

Ensuite, recherchez les deux vis les plus longues et passez-les à travers les deux autres

des trous Fixez le mécanisme de boulon à l’assemblage avant. Cette action va

Verrouillez tout à sa place.

Avec certains autres verrous intelligents, vous devez rejoindre le

Assemblage intérieur avec les deux longues vis sans plaque métallique.

Vous devez maintenant connecter le câble de la partie externe au mécanisme

de l’intérieur Généralement, le mécanisme à l’intérieur contient des canaux pour passer le

le câblage et empêcher le verrou d’appuyer dessus. Une fois que vous avez le câble

connecté, placez le verrou intérieur sur la porte et vous pouvez le fixer avec le

vis

Il ne vous reste plus qu’à insérer les piles.

La première fois que le verrou est activé, il sera vérifié dans quelle direction il est

Fermez et la porte s’ouvre. Il est normal de verrouiller et déverrouiller plusieurs

fois dans le cadre de ce processus. Une fois terminé, vous pouvez commencer

Associez votre application et configurez votre code PIN si la serrure a un clavier.