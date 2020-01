Nous vous montrons comment changer la photo de profil de vos contacts sur WhatsApp

Si vous n’aimez pas l’image

avec celui qui apparaît dans l’application de messagerie instantanée, vous pouvez le remplacer par

un à votre goût; Ici, nous vous expliquerons comment procéder.

Si vous n’aimez pas la photo de profil WhatsApp de l’un des

vos contacts, il est possible que vous le changiez selon vos préférences. Est

Très simple et ici, nous vous expliquerons comment vous pouvez le faire étape par étape. Dans

d’abord, et la chose la plus importante est que

Comptez sur une photo ou une image avec 640 × 640 pixels. Lire les risques d’utilisation

WhatsApp Web au bureau.

Deuxièmement, vous devez savoir que cette fonction n’est pas possible.

directement depuis WhatsApp, vous devez donc installer sur votre smartphone un

Explorateur de fichiers comme ES File Explorer, File Explorer EX Android

2019 ou d’autres que vous pouvez télécharger depuis Google Play. Troisièmement, vous

le téléphone portable doit être connecté à l’ordinateur, vous pouvez donc vérifier

dossier dans lequel vous allez sélectionner votre image. Une fois que vous avez prêt

Auparavant, vous devez:

Ouvrez l’Explorateur de fichiers et suivez le chemin: / device / sdcard / WhatsApp / Images de profil. Dans cette section se trouvent chacune des photos de profil que vous avez vues de vos contacts. Au fait, si votre contact a changé sa photo de profil et que vous ne l’avez pas ouverte, elle ne sera pas dans ce dossier et vous ne pourrez pas la remplacer. Pour ce faire, entrez dans l’application et ouvrez l’image de profil. En automatique, vous pouvez le trouver dans le dossier de Photos de profil.

Ensuite, localisez la photo par laquelle vous souhaitez remplacer le

courant; copiez-le et trouvez la photo

avec laquelle vous souhaitez remplacer la photo d’origine de votre contact dans WhatsApp.

Copiez-le et retournez dans le dossier WhatsApp Profile Pictures, collez-le sur le

photo originale et vous l’avez remplacée.

Maintenant, pour vérifier que le changement a été effectué, accédez au

application et vérifiez la photo de profil de votre contact. Vous verrez qu’il a été modifié par le

tu as choisi

Pour des millions d’utilisateurs dans le monde, WhatsApp est l’une de leurs applications préférées. Et ils développent toujours de nouvelles fonctions, telles que créer un emoji avec votre propre visage ou avec celui que beaucoup attendent: pouvoir envoyer des messages qui se détruisent une fois que votre contact les a lus.

