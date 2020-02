Nouveau bracelet Apple Watch avec manchette en cuir de P&Q maintenant 20% de rabais

Pad & Quill lance aujourd’hui un tout nouveau bracelet Apple Watch à manchette en cuir. Officiellement connu sous le nom de Cafe Cuff Band, il est fait des matériaux haut de gamme Pad & Quill est connu pour son attention artisanale aux détails, et bien sûr, une remise de lancement solide. Maintenant disponible en pré-commande pour toutes les montres Apple de 42 et 44 mm, rendez-vous ci-dessous pour un examen plus approfondi et une remise anticipée importante.

Bracelet Apple Watch avec manchette en cuir Pad & Quill

Le nouveau bracelet Apple Watch à manchette en cuir de Pad & Quill est inspiré du Triumph Thruxton de M. PQ. Le design du groupe est fortement axé sur les motos anglaises vintage avec «un style mince à parts égales et une résistance robuste» ainsi que «de petits rivets antiques pilés».

Nous combinons ce cuir véritable avec des coutures résistantes aux UV, un cuir intérieur doux et du matériel durable pour créer un bracelet en cuir qui survivra probablement à votre Apple Watch. Vraiment. Le Cafe Cuff a une signature cachée en dessous. C’est la personne qui a fait le brassard pour vous! C’est notre hommage à l’artisan et le cœur de ce que nous sommes ici chez Pad & Quill.

«Le meilleur cuir du monde»

Comme d’habitude avec P&Q, vous regardez “le meilleur cuir au monde” tanné par des artisans “qui sont des parents, des parents tannés de beaux cuirs”. Plus précisément, il s’agit de cuir pleine fleur américain avec des coutures de qualité marine résistantes aux UV (les mêmes trucs utilisés dans les parachutes et les voiles) et un cuir intérieur doux spécial. Par conséquent, il est confortable à votre poignet tout en conservant cet extérieur robuste qui aura meilleure apparence au fil du temps.

Pad & Quill tient également à noter que le nouveau bracelet Apple Watch en cuir ne gênera pas le capteur de pouls optique (PCB) d’Apple Watch lorsqu’il est sur votre poignet.

Offres de bracelet de montre Apple en cuir de manchette en cuir

Prévu pour une sortie «la semaine du 1er mars», les précommandes sont désormais disponibles sur le Cafe Cuff Band. Mieux encore, le groupe régulièrement à 120 $ voit une belle remise de lancement jusqu’à 109,95 $ expédié, mais il descendra à 93,46 $ en utilisant du code PQ15 à la caisse.

Prise de 9to5Toys:

Bien que le style de manchette ne soit certainement pas pour tout le monde, il est agréable de voir quelque chose d’un peu différent de votre bracelet en cuir standard. Il existe sans aucun doute d’autres options tierces pour beaucoup moins, comme ce Valkit sur 22 $ ou le bracelet en cuir GOSETH juste en dessous 20 $. Vous n’obtiendrez toujours pas une garantie de 25 ans sur le cuir, une garantie de remboursement de 30 jours ou une signature discrète de l’artisan qui a fait votre bracelet à la main pour vous.

L’annonce d’aujourd’hui fait suite au nouveau bracelet Apple Watch Lowry en cuir pleine fleur de Pad & Quill. Mais nous avons également quelques offres rares sur une série de bandes de cuir et de sport en ce moment de Nomad. Mais notre tour d’horizon des meilleurs groupes là-bas se forme sous 5 $ est un incontournable si vous êtes à la recherche de nouveaux groupes.

