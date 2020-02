nouveau défi pour les 5G de Tim, Vodafone et Wind Tre

De nombreux Italiens sont de plus en plus enthousiasmés par le nouveau projet promu par Ministère du développement économique avec l’aide de Mibact, pour offrir une connexion Wi-Fi gratuite dans toute l’Italie. Il s’agit d’un projet innovant et original avec lequel les touristes et les consommateurs italiens peuvent surfer sur le net en illimité et surtout sans frais.

Wi-Fi gratuit: la nouvelle connexion arrive dans toute l’Italie

Ce nouveau projet est connu sous le nom de Piazza Wi-Fi Italie et ceux de service ont déjà approuvé son contenu et ont commencé les travaux. Tous ceux en Italie, touristes et citoyens, peuvent surfer sur Internet en illimité et gratuitement grâce à cette nouvelle connexion offerte par certains systèmes. Ces systèmes sont des systèmes de points d’accès avec lesquels les consommateurs peuvent accéder à la connexion Wi-Fi.

Collaborer sur ce fantastique projet c’est aussi Infratel Italie, appelé à développer une application spécifique pour tous ceux qui souhaitent surfer sur le net via une connexion Wi-Fi gratuite. En fait, la nouvelle application est déjà disponible pour tous les appareils Apple ou Android: WiFi ° Italie ° en. Une fois téléchargé, il est nécessaire de s’inscrire en entrant certaines informations personnelles nécessaires pour surfer gratuitement sur Internet. Une fois toutes les étapes requises terminées, leapplication il est prêt à l’emploi montrant également une carte avec laquelle il informe les utilisateurs où le systèmes de hotspot, en montrant les plus proches.

Selon certains rapports, ces plantes les hotspots sont déjà actifs dans certaines régions du Latium, des Abruzzes, des Marches et de l’Ombrie. L’arrivée de ce Wi-Fi gratuitcependant, il est prévu pour toutes les régions italiennes.