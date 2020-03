nouveau dépliant avec les prix les plus fous jamais vus (photos)

Unieuro a présenté une nouvelle intéressante brochure grâce à laquelle les utilisateurs ont la possibilité de mettre la main sur beaucoup produits haut de gamme moyen prix incroyablement bas et satisfaisant.

Jusqu’à 3 avril 2020, tous ceux qui souhaitent acheter l’un des produits proposés par Unieuro ils pourront compter à la fois sur des magasins physiques et directement sur le site officiel de l’entreprise. L’achat est terminé en ligne nécessitera également le paiement des frais de port pour la livraison à domicile, sauf indication contraire.

En plus de cela, nous voudrions vous rappeler la possibilité d'utiliser le Taux zéro en 20 mois, avec 0% TAN et APR et paiement direct via compte bancaire (il y a cependant une limite de dépense minimum).

Flyer Unieuro: le taux zéro est impressionnant

En regardant de près les meilleures offres, commençons par une offre très intéressante, la dernière LG Oled E9 dans la version de 55 pouces en promotion uniquement 1799 euros (avec un cashback de 200 euros et un bonus TV de LG, vous le paierez environ 1549 euros).

Quant aux smartphones, il ne faut même pas oublier la présence du Samsung Galaxy A51 à 299 euros, Galaxy S10 Lite à 679 euros, Galaxy Note 10 Lite pour 629 euros, Galaxy A10 pour 129 euros, Huawei P40 Lite à 299 euros (avec Huawei Freebuds 3 gratuitement), Oppo A9 2020 pour 199 euros, Oppo Reno 2 pour 449 euros, Xiaomi Redmi Note 8T à 179 euros, Realme 5 pour 159 euros, LG K50 et LG K40 pour 199 euros, Motorola One Zoom + Motorola e6 plus pour 399 euros et plus.