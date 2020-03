Nouveau design conceptuel de la PS5: sera-t-il définitif?

Une nouvelle série de rendus nous a permis de voir une conception conceptuelle de PS5 assez frappante bien que, pour l’instant, n’a pas été confirmé. Cela signifie qu’il n’a aucune validité officielle, mais il est inspiré par certains éléments du kit de développement qui a fui il y a quelques mois, et cela n’a certainement aucun sens, c’est-à-dire qu’il serait parfaitement viable.

La base de cette conception est basée sur un concept classique, les PC compacts au format mini, bien que contrairement à ceux qui ont une ligne complètement rectangulaire et sont surmontés par une ouverture en haut Pour faciliter la libération de l’air chaud, cette conception PS5 présente une rainure très marquée avec des ouvertures en forme de “V” qui servent également de sortie pour l’air chaud.

En effet, c’est le point qui a en commun avec les images du kit de développement qui fuyait à l’époque, la “coupe” verticale sur laquelle ces ouvertures s’établissent pour Obtenez une bonne circulation d’air. Nous avons dit que ce sont des ouvertures pour la sortie d’air car, si vous regardez à l’arrière, vous verrez qu’elle est complètement fermée. Cela n’a aucun sens de mettre de l’air par le haut si vous n’avez alors aucun endroit pour l’expulser lorsqu’il est chauffé.

PS5 et le défi de concevoir une console: Sony pourrait parier sur le simple

Au cours des dernières semaines, nous avons vu beaucoup de designs, certains très “fous”, comme la PS5 sphérique que nous vous laissons à la fin de l’article, mais la vérité est qu’au final, il est fort probable que Sony opte pour un design fonctionnel, simple et peu ou rien risqué.

Cela a une explication. Le design joue un rôle fondamental pour attirer l’utilisateur, c’est évident, mais il affecte également de manière températures de travail de la console et du les coûts de fabrication L’utilisation d’une conception attrayante mais peu pratique et non fonctionnelle pourrait compliquer la distribution interne des composants, rendre les réparations plus coûteuses et affecter la dissipation thermique correcte

Microsoft est conscient de cette réalité et a donc opté pour une conception simple mais efficace avec la Xbox Series X, un châssis compact de type tour ce qui permet une distribution simple des composants et un refroidissement optimal avec un système qui recueille l’air chaud de l’intérieur et l’expulse par le haut.

Si tout se passe comme prévu, nous verrons deux versions de PS5, la standard et la “Pro”. Le premier aura une puissance brute de 9 TFLOP et le second atteindra 12 TFLOP. En plus des différences qu’ils auront en termes de matériel et de prix, on peut également s’attendre à ce qu’ils aient un design différent, comme ce fut le cas avec PS4 et PS4 Pro, qui maintiennent une ligne commune mais ont des nuances clairement différenciées dans le châssis.

L’arrivée de la PS5 est prévue pour la fin de cette année et son prix sera d’environ, selon les dernières informations, le 500 euros, environ.