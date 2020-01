Nouveau film d’horreur The Lodge obtient une terrifiante bande-annonce enneigée

De Night of the Living Dead à The Shining, il y a peu de choses plus effrayantes dans les films d’horreur que d’être piégé dans un endroit isolé, incapable d’échapper à quelque chose qui veut vous tuer. C’est exactement cette peur primordiale que le prochain film d’horreur The Lodge semble mis à moi. Le film sort le mois prochain et une nouvelle bande-annonce est sortie.

Comme The Shining, The Lodge utilise un hiver impénétrable comme décor. Un homme nommé Richard, sa nouvelle petite amie Grace et ses deux enfants se dirigent vers une cabane isolée pour l’hiver. Mais quand il est obligé de partir travailler à court préavis et que la tempête de neige descend, les enfants se retrouvent coincés dans la maison avec une femme qu’ils connaissent à peine – qui, inévitablement, n’est pas tout ce qu’elle semble. Quiconque a vu le dernier film des réalisateurs Veronika Franz et Severin Fiala, la terrifiante Goodnight Mommy, saura qu’ils ne plaisantent pas quand il s’agit de livrer une horreur moderne vraiment effrayante. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Le Lodge met en vedette Mad Max: Riley Keough de Fury Road dans le rôle de Grace, ainsi que Jaeden Martell, Lia McHugh et Richard Armitage. Il sortira en salles le 7 février.

Comme Goodnight Mommy, The Lodge place deux enfants au centre de son histoire effrayante. Dans une récente interview avec Deadline, Fiala a parlé de la raison pour laquelle lui et Franz utilisent des enfants dans leurs films. “Nous pensons que cela rend les films d’horreur très intéressants s’ils impliquent des enfants, car les enfants sont toujours considérés comme innocents, en quelque sorte”, a-t-il déclaré. “Nous n’aimons pas les films d’horreur où un seul gars est le méchant, et c’est très évident. Nous sommes plus intéressés par … les nuances de gris.”

“Travailler avec des enfants nous plaît beaucoup, car nous pensons que le cinéma peut être épuisant, ou à certains moments, ennuyeux”, a-t-il poursuivi. “Mais avec les enfants, c’est moins prévisible. Du plaisir et une énergie spontanée pénètrent dans le film, ce que nous apprécions vraiment.”

Pour en savoir plus, consultez le guide de GameSpot sur les plus grands films d’horreur à venir de 2020.