Nouveau film SpongeBob: Sponge on the Run Teaser livre beaucoup très rapidement

Ce héros sous-marin très apprécié, SpongeBob Squarepants, devrait faire son retour au cinéma plus tard cette année, dans The SpongeBob Movie: Sponge on the Run. C’est le premier film de Bob l’éponge en cinq ans, et une nouvelle bande-annonce sera présentée en première lors du Super Bowl ce week-end. Avant cela, nous avons un petit teaser.

Le teaser ne traîne certainement pas. Cela commence avec Larry the Lobster disant à SpongeBob que les publicités du Super Bowl sont “vraiment chères” et qu’il n’a que 26 secondes pour tout lui dire dans le film. Ce qui suit est une liste rapide de certaines des friandises qui attendent les téléspectateurs, y compris des flashbacks, des robots, Snoop Dogg, des churros et un sage sage en sauge joué par Keanu Reeves. Découvrez-le ci-dessous:

Le film SpongeBob: Sponge on the Run est réalisé par Tim Hill, qui a également réalisé le film The SpongeBob SquarePants de 2004 et a été l’un des principaux scénaristes de l’émission originale. Tous les messages vocaux réguliers sont de retour, y compris Tom Kenny comme SpongeBob, Bill Fagerbakke comme Patrick, Rodger Bumpass comme Squidward et Clancy Brown comme Eugene H. Krabs. Le film sortira en salles le 22 mai 2020.

Sponge on the Run n’est pas la seule nouvelle version de SpongeBob à venir. En décembre, Nickelodeon a conclu un énorme accord avec Netflix pour octroyer une licence à bon nombre de ses personnages au géant du streaming, et selon les rapports, un “projet musical” basé autour de Squidward est l’un des spectacles en développement.

SpongeBob Squarepants a été créé en 1999, et il continue d’être fait, avec la saison 13 annoncée en juillet de cette année. Le spectacle a été créé par Stephen Hillenburg, décédé en 2018.