nouveau flyer plein d’offres et de remises (photos)

Trony, grâce à de nombreux partenaires disséminés dans tout le pays, en a récemment lancé un nouveau brochure très riche en offres et des remises à ne pas manquer, vu la présence de prix particulièrement faible.

La campagne promotionnelle n’est pas actif partout sur le territoire national, mais il se révèle être disponible uniquement dans certaines régions: Lombardie, Sicile, Toscane, Campanie, Piémont et Trentin-Haut-Adige. Les achats peuvent être effectués seulement dans la boutique, pas sur le site officiel ou dans des endroits non expressément indiqués.

Flyer Trony: les prix sont très bas grâce à Samsung

Merci à Samsung les économies finales pour la plupart des acheteurs pourraient être vraiment incroyables, tous ceux qui parieront Galaxy Note 10 ou je Galaxy S10, en enregistrant le produit auprès des membres Samsung avant le 7 février, ils recevront un remboursement par virement bancaire de 200 ou 150 euros, allant même plus loin pour réduire le prix de vente du produit. Initialement, ils seront achetés respectivement à 979 et 749 euros, mais grâce aux chiffres susmentionnés, ils seront payés au total 779 et 599 euros.

Voulant plutôt pointer vers un modèle de smartphone complètement différent, mais toujours haut de gamme, vous pouvez le demander Huawei P30 Pro à 699 euros. Alternativement, nous signalons la présence de Oppo Reno 2Z et Xiaomi Redmi Note 8T, disponible à 299 et 189 euros.

Toutes les offres de Flyer Trony ils sont collectés directement dans les pages que vous trouvez insérées en bas de notre article, n’oubliez pas que les achats ne peuvent pas être effectués sur le site officiel, mais uniquement dans les points de vente indiqués.