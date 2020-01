Nouveau jeu Kingdom Hearts à venir étonnamment bientôt | .

Dans une longue interview sur l’avenir de Kingdom Hearts – et pour célébrer la sortie de Kingdom Hearts 3 Re Mind – le compte Twitter japonais de la série a révélé qu’un nouveau jeu Kingdom Hearts arrivera “étonnamment bientôt”, bien qu’il n’ait révélé aucun contexte sur le moment exact où “bientôt” serait. Kingdom Hearts est au milieu d’une sortie de DLC majeure avec Re Mind, qui devrait sauter le récit qui a été établi pendant Kingdom Hearts 3 mais plonger finalement beaucoup plus profondément dans le sauvetage de Kairi et la fin du DLC se connectera avec la fin de la jeu principal.

Bien sûr, Kingdom Hearts est bien plus que la trilogie principale des jeux sortis depuis près de deux décennies. Kingdom Hearts est également célèbre pour abriter un nombre incroyable de titres dérivés sur plusieurs plateformes différentes, dont le résultat a été l’un des récits les plus compliqués de l’histoire du jeu – aux côtés d’une base de fans qui couvre des millions de consommateurs qui jouent sur différentes consoles. et appareils. Kingdom Hearts 3 a réussi à lier une grande partie de la narration d’une manière étonnamment efficace, mais le DLC est censé développer davantage l’histoire de Sora, Riku et Kairi avant que la série ne se concentre sur un nouveau conte.

Connexes: Kingdom Hearts II: tous les mondes du jeu

Ce nouveau conte peut commencer plus tôt que tard aussi. Selon le compte (et traduit par l’utilisateur Twitter _KH_ENGLISH), un nouveau jeu Kingdom Hearts arrivera “étonnamment bientôt”. La réponse a été fournie lorsque l’équipe a été invitée à poser une question sur les futurs projets Kingdom Hearts, et ils ont révélé que l’équipe Kingdom Hearts UX aura une annonce demain. Le compte a également fait une annonce choquante qu’en plus des équipes Kingdom Hearts UX et Kingdom Hearts 3, il y a en fait deux nouvelles équipes en fonction, et l’une d’elles a un titre qui sera bientôt disponible.

Un nouveau jeu Kingdom Hearts pourrait vraiment signifier quelque chose lorsqu’il est pris dans le contexte de la façon dont la série a été explorée jusqu’à présent. Les retombées ont été complètement adjacentes à l’histoire principale, aux préquelles ou à l’histoire des personnages principaux, et il est peu probable qu’il y ait quelque chose en rapport avec Kingdom Hearts 4 à venir de si tôt. Il semble être une valeur sûre de supposer que le nouveau jeu Kingdom Hearts sera un autre titre dérivé, peut-être celui qui commencera à établir de nouveaux personnages en anticipant qu’ils hériteront de la meilleure facturation des jeux principaux. Bien sûr, il s’agit de Kingdom Hearts – une série qui présente Donald Duck comme un sorcier de la cour qui tue des démons sans cœur aux côtés d’adolescents de style anime – alors, tout est possible.

Pour l’instant, cependant, il semble que les fans de Kingdom Hearts n’auront pas à attendre longtemps pour découvrir à quoi ressemblera l’avenir de la série. En plus de Kingdom Hearts 3 Re Mind, les fans découvriront bientôt à quoi ressemble un nouveau jeu Kingdom Hearts – et sur quelles plateformes il sera disponible, un élément clé qui a toujours été difficile à prévoir.

Suivant: Kingdom Hearts 3: Comment trouver les Keyblades Oathkeeper & Oblivion

Le suivant Kingdom Hearts le jeu n’a pas encore été annoncé.

Source: _KH_ENGLISH / Twitter