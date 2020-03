Nouveau MacBook Air 2020, une autre nouvelle à court terme

Le MacBook Air 2020 pourrait être annoncé dès la semaine prochaine, un commentaire de MacRumors citant des sources internes.

Apple a utilisé le mois de mars au cours des cinq dernières années consécutives pour annoncer de nouvelles versions ou mises à jour de ses produits matériels. Et il en a quelques-uns à annoncer (iPhone 9, iPad Pro, Apple TV, Watch 6 et AirTags) en plus des nouveaux iPhones qui arriveront en septembre.

L’extension de COVID-19 peut conditionner toutes ces versions, mais compte tenu de l’année dernière, Apple a présenté le nouvel iPad Air et iPad mini le 18 mars et la mise à jour iMac le 19 mars. Le même informateur anonyme cité par MacRumors pour annoncer l’arrivée du nouveau MacBook Air 2020, a correctement anticipé ceux de l’année dernière. Bien qu’il n’y ait aucune confirmation, il semble fiable en raison de son histoire.

La dernière version du MacBook Air, l’ordinateur portable le plus léger et le moins cher d’Apple, a été renouvelée pour la dernière fois en octobre 2018 et a été légèrement améliorée en juillet dernier avec l’écran Retina «True Tone» et un ajustement de prix dans les configurations avec tailles sur les disques SSD.

Il est certain que cette occasion la section clavier sera renouvelée. Les claviers “papillon” ont causé tellement de problèmes qu’Apple a dû lancer un programme de réparation gratuit. Le MacBook Pro 16 a déjà incorporé la nouvelle conception en “ciseaux” et devrait atteindre tous les ordinateurs portables Mac. Nous ne savons pas grand-chose d’autre, bien qu’il soit certain que la base matérielle interne sera mise à jour vers les processeurs Core de dixième génération d’Intel.

Apple utilisera ses propres processeurs

Cette semaine, nous avons de nouveau eu des nouvelles des prétendus ordinateurs Mac équipés de puces ARM. Ils font l’objet de rumeurs depuis des années et l’analyste spécialisé d’Apple, Ming-Chi Kuo, revient dans la mêlée: Apple développe son propres processeurs pour la nouvelle génération d’ordinateurs portables MacBook dont la sortie est prévue fin 2020 ou début 2021.

Mac avec puces ARM chercherait à réduire la dépendance à l’égard d’Intel et en même temps, avoir un plus grand contrôle sur le coût des composants, la même chose qui se produit avec les puces ARM qu’il utilise dans ses appareils mobiles.

En revanche, ce type de puces permettrait à Apple une plus grande intégration entre matériel et logiciel et une amélioration de l’efficacité énergétique pour augmenter l’autonomie des ordinateurs portables. Suivez également la même stratégie en matière de mobilité et de PC, et système et un magasin d’applications unifié avec les avantages que cela impliquerait à tous les niveaux, en particulier la section très importante sur le développement propre et tiers.