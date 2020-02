Nouveau MacBook Pro 13 pouces repéré avec Ice Lake de 10e génération

Il semble qu’Apple prévoit de donner au MacBook Pro 13 pouces une augmentation considérable de la puissance en 2020. Et, il est temps, d’autant plus que les processeurs Intel Core de 8e génération vieillissent à ce stade, en particulier sur un ordinateur portable haut de gamme.

Un benchmark 3DMark Time Spy, récemment divulgué par @_rogame sur Twitter, montre un nouveau MacBook Pro 13 pouces offrant des améliorations de performances marquées par rapport à la deuxième configuration la plus élevée de 2019. Si vous n’êtes pas familier avec ce berceau série, il était responsable de la découverte d’une référence Geekbench 4 du MacBook Pro 16 pouces doté de la carte graphique Radeon 5500M avant sa sortie. Donc, vous savez que cela provient d’une source fiable.

Le modèle MacBook Pro 13 pouces inédit est équipé d’un processeur Intel Core i7-1068NG7 avec une horloge de base de 2,3 GHz, de Turbo Boost jusqu’à 4,1 GHz et d’un TDP de 28 W. Basé sur un tweet antérieur, il dispose également de 32 Go de mémoire et de 2 To de stockage (SSD).

Il convient de noter que le i7-1068NG7 pourrait être une variante du i7-1068G7, que Wccftech.com considère comme la puce mobile la plus performante de la famille Ice Lake U.

Des améliorations tout autour

Si nous devions passer par cette fuite, nous pourrions envisager un MacBook Pro 13 pouces avec une augmentation respectable de la puissance.

La référence a opposé le modèle i7 à un MacBook Pro 13 pouces 2019 avec un processeur Intel Core i5-8279U de 8e génération avec une base de 2,4 GHz, une fréquence Turbo maximale de 4,1 GHz et un TDP de 28 W. Et, cela montre que l’i7 a une avance de 12% sur l’i5 dans les tests de processeur et une augmentation d’environ 29% des performances graphiques.

On ne sait pas s’il a les mêmes graphiques Iris Plus 655 ou s’il est armé d’un GPU de nouvelle génération plus puissant. Cependant, la présence de 32 Go de RAM pourrait indiquer qu’il pourrait y avoir plus d’options pour le MacBook Pro 13 pouces 2020 en termes de mémoire. Actuellement, vous ne pouvez passer à 8 Go qu’à 16 Go. C’est une excellente nouvelle pour les gens qui ont besoin de plus de puissance, mais qui veulent quelque chose de plus portable que le MacBook Pro 16 pouces, aussi impressionnant soit-il.

Il y a une autre chose à noter ici: le modèle i5 n’est que la deuxième configuration la plus élevée du modèle 2019. Nous nous demandons donc pourquoi cet indice de référence n’oppose pas le i7 de 10e génération au plus élevé, qui possède une puce i7 de 8e génération. C’est quelque chose à penser, surtout si les rumeurs sur un MacBook Pro 14 pouces – avec des lunettes convenablement minces mais un châssis légèrement plus grand – sont en réalité vraies.

À tout le moins, nous espérons que le MacBook Pro d’entrée de gamme de 2020 abandonnera les horribles commutateurs Butterfly et adoptera les commutateurs à ciseaux de 16 pouces, qui sont de loin le «meilleur clavier que nous ayons utilisé sur un MacBook. “

Nous n’aurons pas à attendre longtemps pour le découvrir. Si nous devions nous baser sur les récents dépôts CEE d’Apple et sur le fait que le MacBook Pro 13 pouces 2019 a été rafraîchi en juillet 2019, nous verrons bientôt le modèle 2020.