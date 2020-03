Nouveau Nokia 5310: caractéristiques, prix et disponibilité

Nokia C’est un autre des fabricants qui profite de la nostalgie pour revendiquer une place dans l’industrie de la téléphonie mobile. Aujourd’hui, étonnamment, le mythique 5310 XpressMusic ressuscité, un terminal qui a triomphé en 2007, juste avant la domination absolue des smartphones. Bien que la nouvelle proposition ait renoncé au nom “XpressMusic”, Préserve son clavier physique et son panneau distinctif avec des commandes musicales.

Sa conception, en fait, est assez similaire à celle qui est sortie il y a plus d’une décennie. Cependant, ils ont maintenant supprimé les cadres latéraux pour lui donner un look plus moderne. Les bords restent rouges et maintenant le côté droit intègre les commandes de volume. La gauche continue d’offrir des boutons de lecture de musique traditionnelle.

S’il n’est toujours pas clair que le modèle est toujours axé sur la lecture audio, Nokia a intégré un paire d’enceintes stéréo dans la région frontale et a également prise en charge de la radio FM. Bien sûr, il a port jack 3,5 mm pour connecter un casque et micro USB.

Le nouveau Nokia 5310 intègre le système d’exploitation Nokia Series 30+

La l’écran est QVGA et mesure 2,4 poucess. La mémoire RAM, quant à elle, est 8 Mo et stockage interne de 16 Momais il comprend un emplacement pour carte microSD jusqu’à 32 Go. Sur la surface avant, nous trouvons un appareil photo VGA avec flash. La batterie, en plus d’être amovible, possède une Capacité de 1200 mAh; il peut durer jusqu’à 30 jours d’inactivité lorsque vous utilisez une seule carte SIM, ou 22 si vous utilisez le deuxième emplacement pour carte Mini SIM.

Il n’intègre pas Android comme système d’exploitation, mais Nokia Series 30+. Cela pourrait être un point négatif pour certains consommateurs, car ils n’auront pas la possibilité d’installer des applications comme WhatsApp. Enfin, le téléphone prend en charge Bluetooth 3.0. Le nouveau Nokia 5310, disponible en variantes noir / rouge et blanc / rouge, arrivera en Europe courant avril et sera au prix de 39 euros.

👇 Plus en Hypertextuel