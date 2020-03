nouveau prix en ligne avec tout compris

l’opérateur Vodafone Italie a de nouveau décidé de proposer, pour quelques jours, un nouveau prix pour la promotion en ligne de l’offre de réseau fixe nommée Internet illimité fibre.

Tous les utilisateurs qui souscrivent à l’offre mentionnée en ligne, jusqu’au 11 mars 2020, sauf prolongation, auront un coût mensuel de seulement 24,90 euros, qui comprend tout sans frais supplémentaires. Découvrons tous les détails ensemble.

Vodafone: nouveau prix en ligne pour Internet Unlimited Fibra avec tout compris

La promotion en question prévoit minutes illimitées à tous les numéros mobiles et fixes nationaux et au modem avec le service Vodafone Ready inclus dans le prix final, qui je le répète est de 24,90 euros par mois. La promotion semble être valable uniquement pour les technologies Mélange de fibres FTTH et cuivre FFTC, étant donné qu’il est précisé que si vous activez l’ADSL, avec les mêmes caractéristiques, le coût sera plutôt de 26,90 euros par mois, soit deux euros de plus.

En plus d’inclure des appels illimités, la promotion comprend également Internet illimité en cuivre mélangé FTTC ou fibre FTTH jusqu’à 1 Gb / s et un Vodafone de données SIM qui fournit, 30 Go du trafic Internet sur le réseau 4G par mois. Les appels nationaux illimités sont également inclus dans le prix final en ligne, donc sans payer le coût de l’add-on, qui coûterait normalement 5 euros de plus par mois.

Le prix final est de 24,90 euros par mois pour les 48 premiers mois, ce qui inclut également le service optionnel Vodafone Ready, qui coûte 6 euros de plus par mois et vous permet de recevoir des modems Vodafone et l’assistance associée. Le coût de la promo en ligne, en réalité, se compose d’une redevance de 18,90 euros par mois plus 6 euros du service Ready. Pour plus d’informations, visitez le site officiel de l’opérateur.