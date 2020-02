Nouveau SSD portable développé par Lexar

Lexar a officiellement annoncé la disponibilité de son SSD portable SL100 Pro, un disque SSD portable enfermé dans un boîtier en aluminium noir.

Le produit s’adresse à tous les professionnels qui doivent gérer de gros fichiers et qui ont besoin d’excellentes vitesses de transfert.

Voici les spécifications

A partir du design, il est très agréable, rien de spécial mais composé d’un boîtier en aluminium brossé de qualité militaire noir, inséré spécifiquement pour augmenter la résistance aux chocs en raison de la nature portable du produit.

D’un point de vue logiciel, le SL100 Pro intègre une fonction qui comprend un coffre-fort de sécurité protégé par mot de passe et cryptage. AES 256 bits.

Lorsque les données sont supprimées de ce coffre-fort, Lexar s’assure qu’elles ne peuvent plus être restaurées.

Pour ce qui concerne les caractéristiques matérielles, SL100 Pro utilise un contrôleur Marvell NV1160 menant la lecture et écriture respectivement à 950 et 900 Mo / s.

La mémoire sur laquelle les données sont stockées est plutôt une Flash NAND TLC 64 microns accessible par deux portes USB 3.1, un Type-C et un Type-A, pas aussi rapide que SATA mais toujours capable de fournir une vitesse et une compatibilité respectables absolu.

Le Lexar SL100 Pro est vendu à 170€ dans la version 500 Go et un 240 € dans celui de 1 To.

Un prix certes pas bas mais justifié par les excellentes performances du produit, certainement pas par le design dont on peut s’attendre à quelque chose de plus, dans l’ensemble un excellent produit cependant.