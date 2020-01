Nouveau sur Netflix en février 2020: émissions de télévision, films et originaux à regarder

Si vous recherchez des arrivées à venir sur Netflix pour février 2020, alors vous êtes au bon endroit. Au cours du mois à venir, le service de streaming propose de nombreux nouveaux films, émissions de télévision et contenus originaux. Récemment, il a été révélé comment Netflix calcule les vues, et la société a également expliqué pourquoi elle avait effectué le changement. Mais ces changements n’empêcheront pas le service de déployer une tonne de nouveau contenu, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Locke & Key est la dernière adaptation de bande dessinée à frapper Netflix, arrivée le 7 février. Basé sur la bande dessinée du même nom de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, Locke & Key suit une veuve et ses enfants alors qu’ils emménagent dans leur maison ancestrale après le meurtre mystérieux du patriarche de la famille. À l’intérieur de cette maison se trouvent de mystérieuses clés dotées de pouvoirs mystiques qui ont un lien avec le père assassiné. Vous pouvez regarder la première bande-annonce ici.

La saison 2 d’Altered Carbon arrive le 27 février. La série de science-fiction revient et un teaser a récemment été révélé pour la série. Anthony Mackie joue dans les nouveaux épisodes en tant que personnage principal Takeshi Kovacs. Dans une émission sur le transfert de conscience dans de nouveaux corps, la refonte de la star de l’émission n’est pas un gros problème. Le synopsis officiel de Netflix de la série est également arrivé: “Altered Carbon Season 2 trouve Takeshi Kovacs, le seul soldat survivant d’un groupe de guerriers interstellaires d’élite, poursuivant sa quête séculaire pour retrouver son amour perdu Quellcrist Falconer. Après des décennies de planète -sautant et fouillant la galaxie, Kovacs se retrouve recruté sur sa planète natale, Harlan’s World, avec la promesse de retrouver Quell. Hanté par son passé et chargé d’enquêter sur une série de meurtres brutaux, Kovacs est stupéfait de découvrir sa nouvelle mission à résoudre le crime et sa quête pour trouver Quell sont une seule et même chose. Avec l’aide de son fidèle AI Poe, Kovacs doit maintenant s’associer à de nouveaux alliés pour déjouer ses ennemis et découvrir la vérité: qui est Quellcrist Falconer? “

Si vous recherchez un tas de comédies des années 80 qui n’ont probablement pas bien vieilli du tout – parce qu’elles n’étaient pas géniales au début – sept films de la Police Academy sont sortis sur Netflix le 1er février. Vous pouvez revivre tous les aventures farfelues de vos personnages préférés dont vous vous souvenez à peine comme Mahoney, Hightower, Tackleberry et plus encore. Personnellement, je recommande le quatrième film de la franchise, Citizens on Patrol (son acronyme est C.O.P., vous comprenez?), Car le film présente David Spade en tant que skateur des années 80.

Ci-dessous, vous trouverez toutes les versions de ce mois-ci pour Netflix. Si vous recherchez plus de nouvelles en streaming, consultez tout ce qui arrivera à Hulu en février.

Quoi de neuf sur Netflix en février 2020?

1er fevrier

A Bad Moms ChristmasA Little PrincessBack to the Future Part IIIBlade Runner: The Final CutCenter StageCookie’s FortuneDear JohnThe Dirty DozenDirty HarryDriving Miss DaisyElizabethElizabeth: The Golden AgeFools Rush InHancockLove JackedThe NotebookThe Other GuysThe PianistPolice AcademyPolice Academy 2: leur première formation : Citizens on PatrolPolice Academy 5: Affectation: Miami BeachPolice Academy 6: City Under SiegePolice Academy 7: Mission to MoscowPurple RainRobin Hood: Prince of ThievesScary Movie 2Sex and the City 2

3 février

4 février

Foi, espoir et amour, elle l’a fait Tom Papa: tu vas bien!

5 février

Black Hollywood: «Ils doivent nous avoir» # cats_the_mewvieLe pharmacienUppity: l’histoire de Willy T. Ribbs

6 février

Cagaster d’une cage à insectes

7 février

The Ballad of Lefty BrownDragons: Rescue Riders: Season 2Horse GirlLocke & KeyMy Holo LoveQui a tué Malcolm X?

8 février

Le jeu le plus froid

9 février

Better Call Saul: Saison 4Capitaine Slip Epic Choice-o-RamaPolaroid

11 février

Bon momentCAMINO A ROMAQ Ball

12 février

Anna Karenina à tous les garçons: P.S. Je t’aime encore

13 février

Dragon Quest Your StoryLove is BlindNarcos: Mexico: Saison 2

14 Février

Cable Girls: Final SeasonIsi & OssiA Shaun the Sheep Film: Farmageddon

15 février

17 février

L’univers en expansion d’Ashley Garcia

19 février

20 février

21 février

A Haunted HouseBébésGentefiedGlitch TechPuerta 7System Crasher

22 février

23 février

25 février

26 février

27 février

Altered Carbon: Saison 2The Angry Birds Movie 2AbonnésPokémon: Mewtwo Strikes Back — Evolution

28 février

All The Bright PlacesBabylon Berlin: Saison 3Formule 1: Drive to Survive: Saison 2Jeopardy !: Celebrate Alex CollectionJeopardy !: Cindy Stowell CollectionJeopardy !: Seth Wilson CollectionLa trinchera infinitaQueen SonoRestaurants on the EdgeUnstoppable

29 février

Quitter Netflix en février

11 février

14 Février

15 février

18 février

19 février

Charlotte’s WebGangs of New YorkLes années 80: Saison 1Les années 90: Saison 1Les années 70: Saison 1

20 février

21 février

Le massacre à la tronçonneuse du Texas

26 février

27 février

Jeopardy !: Collection Buzzy CohenJeopardy !: Championnat universitaire IIJeopardy !: Tournoi des enseignants IIJeopardy !: Tournoi pour adolescents IIIJeopardy !: Tournoi des champions III

28 février

My Little Pony Equestria Girls: Rainbow RocksPrimal FearTrainspotting

29 février

50 / 50Beauterican BeautyGestion de la colèreCharlie and the Chocolate FactoryGratuit WillyHustle & FlowIgorGâteau de couchesRachel se marierRayuresThe MatrixThe Matrix ReloadedThe Matrix RevolutionsThe Mind of a Chef: Season 1-5The Prise of Pelham 123Up in the Air

