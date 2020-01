nouveau tarif pour seulement 11,99 € par mois pour les moins de 30 ans

un nouveau tarif a été adressée par Wind à des clients de moins de 30 ans qui se rendent dans l’un des nombreux magasins et procèdent à l’achat d’une nouvelle carte SIM. La promotion en question est la Édition limitée Young Easy Pay tout compris, ou un taux qui vous permet de recevoir 100 Go de trafic de données en 4.5G chaque mois et qui nécessite une dépense mensuelle plutôt qu’économique. Découvrons les détails et le contenu de la promotion Switch to Wind.

Switch to Wind: nouveau tarif pour les moins de 30 ans!

Clients âgés entre 18 et 30 ans qui décide de passer à Wind peut activer la promotion All Inclusive Young Easy Pay Limited Edition en se rendant dans l’un des magasins du responsable et en demandant l’activation d’une carte SIM. Chaque mois, ils auront la possibilité de profiter de services supplémentaires extraordinaires tels que: le SMS MyWind, le service de navigation par hotspot et le service de messagerie vocale, mais pas seulement. Les clients reçoivent un nombre illimité de minutes et SMS vers tous les numéros et sont attendus bien chaque mois 100 Go de trafic de données en 4.5G.

Le contenu énuméré ci-dessus implique une dépense négligeable. En fait, chaque mois il y a un coût de renouvellement égal pour seulement 11,99 euros. Être un tarif en Version Easy PayCependant, les clients devront nécessairement supporter les coûts par carte de crédit, carte de compte ou compte courant.

Nous vous rappelons qu’au moment de l’achat, vous devrez en supporter un dépense initiale 16,99 €, dont 10,00 € pour la nouvelle SIM et 6,99 € pour l’activation du tarif; qui prévoit une caution de 24 mois.