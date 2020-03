Nouveau trailer pour “Black Widow”

Disney a présenté la bande-annonce finale de «Black Widow» qui sortira dans les salles le 30 avril. Scarlett Johanson revient pour mettre la peau de l’agent secret Natasha Romanov, dans ce thriller d’espionnage plein d’action avec lequel le Quatrième phase du succès de Marvel Cinematic Universe.

À cette occasion, Natasha sera confrontée à l’un des chapitres les plus sombres de son histoire, lorsqu’une conspiration dangereuse liée à son passé surgit. Poursuivie par une force qui ne recule devant rien pour y mettre fin, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et à la trace des relations détruites qu’elle a laissées bien avant de devenir vengeance.

Le film se déroule après les événements de Captain America: Civil War, après que Nastaha Romanoff a dû fuir à la suite des accords de Sokovia. Comme il le dit dans la vidéo, avant de rejoindre les Avengers, il a créé de nombreux ennemis et maintenant il doit les affronter. Vous découvrirez également qu’ils manipulent le reste des veuves noires de la salle rouge. Par conséquent, elle et le reste de sa famille devraient retourner là où tout a commencé pour les empêcher de continuer à faire de même avec plus de gens.

Florence Pugh (Petites femmes), David Harbour (Stranger Things), Rachel Weisz (Le favori), O-T Fagbenle (The Maid’s Tale), William Hurt (L’incroyable Hulk) et Ray Winstone (Beowulf) complète la distribution principale de ce film réalisé par Cate Shortland (‘Lore’) à partir d’un scénario écrit par Eric Pearson (‘Godzilla vs. Kong’).

Cette quatrième phase de l’univers cinématographique Marvel commence par “The Black Widow” et se poursuivra avec “The Eternal”, “Shang-Chi et la légende des 10 anneaux”, “Doctor Strange 2: le multivers de la folie” et “Thor 4: Amour et tonnerre «.

Quant à “Spider-Man 3”, on ne sait toujours pas s’il appartiendra ou non au MCU alors qu’il poursuit le bras de fer entre Sony et Marvel, par Sony, ils seraient ravis de continuer sous l’égide de La stories House of Ideas, mais il y a la question délicate de savoir comment distribuer l’argent.