Nouveautés de l’aperçu du développeur

Google a surpris tout le monde avec le lancement d’une version préliminaire d’Android 11, le système d’exploitation mobile qui arrivera au second semestre. Cependant, pour le moment disponible uniquement pour les développeurs et dans l’équipement de la société californienne: Pixel 2/2 XL, Pixel 3/3 XL, Pixel 3a / 3a XL et Pixel 4/4 XL; peut être téléchargé à partir de ce qui suit lien.

Android 11 peut être plus strict avec les autorisations d’accès à l’emplacement et au stockage

Suivant la tendance des années précédentes, cette première version d’Android 11 se concentre sur le renforcement des options de confidentialité et de sécurité. En ce qui concerne la première section, les utilisateurs peuvent désormais autoriser les applications accèdent à l’emplacement une seule fois, au lieu que l’autorisation soit active pendant que l’application est en cours d’utilisation. Évidemment, cela signifie que l’alerte d’autorisation apparaîtra chaque fois que votre emplacement est requis.

Une autre fonctionnalité qui fait ses débuts dans le système d’exploitation a à voir avec le accès au stockage interne. Il sera possible de limiter la capacité des applications à accéder aux fichiers, surtout lorsqu’elles ne sont pas indispensables à leur fonctionnement. Bien que cette proposition soit déjà présente dans Android 10, avec la nouvelle version, vous pouvez établir des limitations encore plus strictes. Google consacrera un espace dans son blog pour approfondir cette option, car il est clair que cela pourrait affecter de nombreuses applications.

Concernant la sécurité, Android 11 offrira différents niveaux de protection biométrique et il vous permettra de stocker en toute sécurité certaines identifications, telles que celles qui vous permettent d’ouvrir votre véhicule via NFC. De plus, ceux de Mountain View promettent de fournir plus mises à jour dédiées à certaines parties du système. Autrement dit, via Google Play, ils lanceront des correctifs dédiés à l’adressage de sections spécifiques, évitant ainsi d’attendre une mise à jour complète d’Android.

La section des notifications comprendra désormais la section “Conversations”

Les nouvelles de l’expérience utilisateur ne sont pas loin derrière. Par exemple, Android 11 possède améliorations de l’interface pour les écrans pliants, ou un nouveau Section “Conversations” dans la section des notifications. Dans ce dernier, vous verrez toutes vos alertes d’application regroupées sous forme de messages, WhatsApp ou Facebook Messenger, pour n’en nommer que quelques-unes. Il offre également un meilleur support pour les réseaux 5G et de meilleures performances dans le décodage de vidéos à faible latence, ce qui est essentiel dans les services de streaming de jeux vidéo, tels que Google Stadia et Project xCloud.

Malheureusement, les autres utilisateurs devront attendre quelques mois pour pouvoir accéder aux premières bêta publiques d’Android 11. La société a voulu nous fournir des détails à ce sujet pour le moment, cependant, probablement dans le Google I / O 2020 Ils en parleront. L’événement susmentionné se tiendra du 12 au 14 mai à Mountain View, en Californie.

