nouveaux APU avec Zen 2 et Radeon Vega à 7 nm

Ils ont prié mais ils sont enfin là, AMD a présenté sa nouvelle Ryzen 4000 APU, une ligne déclinée en deux versions majeures: haute performance et faible consommation. Les premiers sont conçus pour les équipes où règne la puissance brute, et les seconds pour celles où la mobilité et l’autonomie sont importantes.

Bien que son nom puisse prêter à confusion, nous ne devons pas faire l’erreur de penser que ces APU Ryzen 4000 ont quelque chose à voir avec les processeurs Ryzen 4000, rien n’est plus éloigné de la réalité. Ces puces utiliser l’architecture Zen 2 au niveau du CPU et Radeon Vega à 7 nm au niveau du GPU, et ils sont les successeurs des APU Ryzen 3000, qui sont basés sur Zen + et Vega, respectivement.

Je ne comprends pas pourquoi AMD a décidé d’utiliser directement la nomenclature Ryzen 2000 dans ses APU de première génération (Zen à 14 nm). C’était inutile et a fini par générer une confusion absurde. Dans tous les cas, cela est déjà fait, nous ne pouvons donc que vous informer de cette particularité.

APU Ryzen 4000: jusqu’à 8 cœurs et 16 threads

Fonctionnalité des séries Ryzen 4000 H / HS et U différences importantes au niveau du TDP. La première série s’adresse à des équipements performants et atteint 45 watts, tandis que la deuxième série s’adresse à des équipements légers avec une bonne autonomie, et possède un TDP qui atteint à peine 15 watts.

Malgré ces différences, AMD a été en mesure de maintenir des configurations à 8 cœurs et 16 fils, même sur les modèles de la série U. Comme nous pouvons le voir sur les images ci-jointes, l’APU Ryzen 4900H a huit cœurs et seize fils, le même que l’APU Ryzen 4800U. . Pour réduire le TDP et offrir une consommation moindre, AMD a joué avec les fréquences de travail. La différence est substantielle, car la première travaille à 3,3 GHz à 4,4 GHz, mode normal et turbo, et le second descend à 1,8 GHz à 4,2 GHz, mode normal et turbo.

Dans les images jointes, nous pouvons voir toutes les spécifications des différents modèles que AMD a confirmés. La série U a une configuration minimale de quatre cœurs et quatre threads et cinq unités de calcul, c’est-à-dire 320 shaders, tandis que la série H / HS a une configuration minimale de six cœurs et douze threads et six unités de calcul, ce qui équivaut à 384 shaders. Les modèles les plus puissants ont 8 cœurs et 16 threads et 512 shaders.

Au niveau des performances CPU, les APU Ryzen 4000 marquent un bond important par rapport au Ryzen 3000, grâce à l’utilisation de l’architecture Zen 2, qui élève l’IPC contre Zen + de 13%. En ce qui concerne les performances du GPU, l’amélioration est également importante et, selon AMD, cela équivaut à 25%, et la meilleure chose est que ces augmentations de puissance brute ont été obtenues avec Efficacité 77% plus élevée.

Sinon, AMD a confirmé que ces nouveaux APU prennent en charge Mémoire DDR4 3200 MHz ou LPDDR4X 4266 MHz (jusqu’à 64 Go ou 32 Go, respectivement) et sont livrés avec Wi-Fi 6 intégré. Dans la galerie que nous vous laissons à la fin de ces lignes, vous trouverez une série de graphiques avec des données de performance que vous pouvez agrandir en cliquant dessus.