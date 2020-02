nouveaux contrôles généraux des comptes courants Unicredit et SanPaolo

Une nouvelle série de contrôles se répand dans toute la péninsule italienne et dans ceux-ci, les principaux sujets des opérations menées par l’administration fiscale sont les vérification des comptes enregistré aux citoyens. Ce n’est pas la première fois que tout cela se produit et la raison liée à cette série d’actions n’en est qu’une: réduire une fois pour toutes l’évasion fiscale. La fiscalité de Bella Italia a donc décidé de renforcer les contrôles afin de mener une action plus agressive à partir de cette année. Ce n’est pas un mystère, en fait, que les nouveaux contrôles affecteront également les rumeurs telles que factures électroniques et le stocks moyens, surtout ceux qui augmentent avec un ratio trop élevé par rapport à ce qui est déclaré par les titulaires. Voyons en détail ce que le fisc a décidé de faire

Taxe: non seulement les comptes courants, les chèques couvriront une pluralité d’articles

Afin de pouvoir faire face à cette mission de la meilleure façon possible, l’administration fiscale a bien décidé d’utiliser des outils adaptés tels que, par exemple, algorithmes flanqué de quelques recoupements. En résumé, la Guardia di Finanzia et l’Agence du revenu procéderont à la comparaison des revenus et des dépenses des particuliers et pourront ensuite les comparer avec ce qui est déclaré dans les documents établis chaque année (déclaration de revenus, par exemple ). Devant ces contrôles, pas de soucis à craindre: comme déjà évoqué, des recoupements effectués par du personnel humain seront également effectués afin d’éviter toute erreur. L’évasion fiscale et qui échappe? Ils subiront sûrement un coup dur mais juste suite à cette nouvelle action.