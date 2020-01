Nouveaux films Transformers sur le chemin de John Wick, Adam Sandler Movie Talent

Les Autobots et Decepticons ne vont pas arrêter de se battre de si tôt. Plusieurs rapports confirment aujourd’hui que Paramount et Hasbro travaillent sur deux nouveaux films Transformers qui sont produits simultanément.

L’un des films est écrit par l’écrivain de l’armée des morts Joby Harold, qui a également travaillé sur John Wick 3. L’autre est écrit par James Vanderbilt, dont les crédits incluent The Amazing Spider-Man 1 et 2, Adam Sander / Jennifer Le film Aniston Netflix Murder Mystery et le film David Fincher Zodiac.

Selon les histoires de The Hollywood Reporter et Variety, les nouveaux films visent à “construire plusieurs scénarios” alors qu’ils “élargissent l’univers des Transformers”.

Il n’y a aucun mot sur qui peut diriger les nouveaux films Transformers ou qui pourrait y jouer. Cela ressemble à des jours très précoces pour les deux projets.

La franchise de films Transformers a débuté en 2007 avec un film à gros budget rempli d’action réalisé par Michael Bay et mettant en vedette Shia LaBeouf et Megan Fox. Des suites ont suivi en 2009, 2011, 2014 et 2017.

Le dernier opus est le spin-off Bumblebee avec Hailee Steinfeld et réalisé par Travis Knight. Un film à petit budget, le film a obtenu les scores moyens les plus élevés de l’histoire de la franchise, mais a rapporté le moins d’argent (468 millions de dollars).

Au total, la franchise Transformers a généré plus de 4 milliards de dollars dans le monde, il n’est donc pas surprenant d’apprendre que Paramount et Hasbro souhaitent continuer à faire plus d’entrées.