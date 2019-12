Nouveaux membres de l'équipe et prochaine étape de cette aventure de démarrage médiatique – .

Alors que nous réunissions l'équipe de . la semaine dernière dans nos bureaux du quartier Fremont de Seattle, en récapitulant l'année dernière et en regardant vers la prochaine, nous avons été frappés par le nombre de personnes dans la salle dans des rôles entièrement nouveaux, des positions qui n'existaient pas il y a un an.

Ce n'était pas un accident. Nous avons passé une grande partie de l'année écoulée à jeter les bases de la prochaine phase de . en tant que société de médias mondiale et plaque tournante pour la communauté technologique du Pacifique Nord-Ouest. Nous avons préparé le terrain pour améliorer notre couverture des actualités, actualiser nos événements et réinventer les produits de base de longue date de notre entreprise, comme le programme d'adhésion ..

Dans la tradition des mises à jour périodiques de . que nous avons partagées au fil des ans, nous aimerions rattraper tout le monde sur certains changements dans les coulisses.

Mais d'abord, comment en sommes-nous arrivés là? En tant que journalistes technologiques de longue date dans la région de Seattle, nous avons lancé . en mars 2011, car nous pensons que le Pacifique Nord-Ouest mérite un site d'actualités technologiques national et mondial et une communauté en ligne qui lui soient propres. Il abrite certaines des entreprises les plus influentes au monde, des startups ambitieuses et des leaders de la technologie, de la science, de la santé, du commerce électronique, des jeux, du cloud et de nombreux autres domaines d'innovation.

Nous aspirons à être la fibre connective pour l'une des communautés les plus innovantes, créatives, intéressantes et percutantes de la planète. Ce qui se passe ici importe partout, et nous avons le privilège de raconter les histoires de cet endroit – le bon, le mauvais et le geek – au monde.

Notre équipe est passée à 15 personnes, dans les domaines de l'actualité, des affaires, des ventes, du marketing, des événements et des opérations. Notre couverture médiatique fournit des informations et des idées à des millions de lecteurs à travers le monde. Les grandes et petites marques travaillent avec notre équipe commerciale pour étendre leur portée. Notre sommet annuel . est devenu une destination pour les leaders mondiaux du monde des affaires et de la technologie.

Mais il y a tellement de domaines où nous devons encore nous améliorer et nous développer. Comme nous l’avons dit à l’équipe lors de notre réunion de fin d’année, nous sommes plus enthousiasmés par l’avenir qu’à tout moment dont nous pouvons nous souvenir dans l’histoire de l’entreprise.

L'une des principales raisons est l'évolution de l'équipe .. En fait, au cours des dernières semaines seulement, nous avons pourvu deux postes entièrement nouveaux.

Paula Wilmot a rejoint . en tant que première directrice des événements internes. Originaire de Coventry dans le centre de l'Angleterre, Paula apporte des années d'expérience en gestion d'événements à la table, ainsi qu'un esprit britannique pointu. Plus récemment, elle a été gestionnaire d'événements à la Seattle Academy, organisant et dirigeant une série d'événements pour l'école. Elle a également dirigé des événements pour le Pacific Northwest Ballet et dirigé sa propre compagnie d'événements pendant une décennie.

Amoureuse des animaux, Paula se décrit comme une «geek placard». Elle a travaillé pour des sociétés telles que Terabeam Networks et Splunk, et a commencé sa carrière en tant que chef de projet et programmeuse IBM.

Paula monte rapidement en puissance, travaille avec notre équipe commerciale et nos partenaires d'événements de longue date à Proper Planning, se préparant pour les événements de 2020, dont les prochains . Awards, qui auront lieu le 26 mars à Seattle.

Nous sommes également ravis d'accueillir Melanee Ferrier en tant que directrice des adhésions de ., un nouveau rôle dans lequel elle sera chargée de réinventer et de gérer notre programme d'adhésion ..

Melanee est parfaitement adaptée à ce défi entrepreneurial, ayant auparavant occupé le poste de directeur des opérations de campus à Galvanize-Seattle, ainsi que travaillant pour des organisations basées sur l'adhésion telles que la chambre de commerce d'Austin et le YMCA. Melanee est originaire du Texas dont les passe-temps incluent la peinture, la pâtisserie, la musique et le cinéma.

Son habileté à réseauter et à connecter les gens de la communauté technologique la rend bien adaptée à ce rôle. Elle se déplace rapidement pour repenser le programme d'adhésion ., élargissant au-delà de nos avantages existants pour le rendre encore plus précieux pour la communauté technologique. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur le programme d'adhésion remanié dans les semaines à venir.

Cara Kuhlman, qui était notre directrice des événements, du marketing et des opérations de longue date, est passé du côté commercial de l'entreprise à la salle de presse ., dans le nouveau rôle de directeur des opérations éditoriales.

Il s'agit d'un travail à multiples facettes qui comprend la supervision des bases de données et des fonctionnalités telles que la colonne . 200, la liste de démarrage, la liste des financements et les mouvements technologiques; coordonner le contenu éditorial des événements; et d'autres projets spéciaux pour nous aider à mieux servir la communauté technologique avec des nouvelles et des informations.

Un marin expérimenté, Cara est notre capitaine de bateau résident, littéralement et dans l'esprit. Elle a déjà un impact sur nos opérations de presse dans son nouveau rôle, positionnant notre équipe pour créer un journalisme significatif et percutant.

Ces changements font suite à l'ajout antérieur de Holly Grambihler en tant que leader des ventes et du marketing, à l'embauche de Tiffany Grunzel en tant que spécialiste de la publicité numérique et à la promotion de Taylor Soper au poste de rédacteur en chef, tous des postes clés qui renforcent nos équipes éditoriales et commerciales existantes.

Nos priorités pour 2020 incluent le renforcement de notre équipe d'actualités, l'intensification de notre couverture de démarrage, la production d'événements plus intelligents et plus créatifs, et simplement la diffusion plus active, la création de liens plus solides avec la communauté.

Nous avons la chance de diriger une entreprise médiatique saine et en pleine croissance, couvrant des personnes et des organisations définissant l'avenir, et servant la communauté technologique dans l'un des coins les plus dynamiques du monde. Nous ne prenons pas cette responsabilité à la légère. Alors que . approche de sa deuxième décennie, nous continuons de nous adapter pour répondre aux besoins de la communauté dans notre arrière-cour et d'un public de lecteurs du monde entier.

Comment pouvez-vous vous impliquer?

Donnez-nous votre avis. Positif, négatif, constructif, critique, peu importe, nous cherchons toujours à nous améliorer et nous avons besoin de vous entendre. Utilisez ce lien pour nous envoyer un courriel directement.

Soutenez notre journalisme en partageant nos histoires, en commentant, en nous envoyant des astuces et en vous abonnant à la newsletter ..

en partageant nos histoires, en commentant, en nous envoyant des astuces et en vous abonnant à la newsletter .. Contactez notre équipe commerciale pour explorer les opportunités de parrainage et de publicité afin de développer votre entreprise. Envoyez un e-mail à advertising@..com.

pour explorer les opportunités de parrainage et de publicité afin de développer votre entreprise. Envoyez un e-mail à advertising@..com. Rejoignez-nous lors de nos prochains événements, et devenez membre ..

Merci à tous pour votre lectorat, vos commentaires et votre soutien.

– Les cofondateurs de ., John Cook et Todd Bishop.