nouvel accord avec Lamborghini, voici l’objectif

La plateforme e-commerce Amazon a récemment signé un nouveau accord avec le célèbre constructeur automobile Lamborghini. Leur objectif commun est d’amener Alexa à bord des voitures.

La nouvelle a été rapportée au début de la CES, le salon mondial de la technologie s’est ouvert lundi dernier à Las Vegas. Découvrons tous les détails de cet accord intéressant.

Amazon conclut un accord avec Lamborghini pour apporter Alexa aux voitures

Lamborghini était également présente au salon de la technologie, vous vous demanderez. Ces dernières années, les quatre roues ressemblent de plus en plus à un champ de bataille, les grosses technologies logicielles investissent de plus en plus dans des machines “intelligentes”, qui conduisent seules ou assistent l’utilisateur lors de manœuvres plus ou moins compliquées. Lamborghini s’est présenté au CES pour parler de la nouvel accord avec le géant de Seattle qui lui permettra de sortir quelques séries avec Alexa à bord.

De quoi Alexa a-t-elle besoin pour un propriétaire de Lamborghini? Par exemple pour faire magasiner plus vite et facilement, pour demander un éclairage sans avoir à feuilleter le livret d’instructions, un connaître la météo de votre destination et bien d’autres choses. Lamborghini avait deux façons de développer cette fonction. Le premier était de développer un répondeur vocal en interne, le second était de s’intégrer au plus grand acteur du marché actuel.

Directeur de la gestion de projet de Lamborghini, Massimo Fumarola Il a expliqué: «Nous l’avons fait avec eux pour être rapide et parce que notre entreprise doit rester fabriquer d’excellentes machines, même dans un contexte qui évolue de façon exponentielle. Avant la révolution de la voiture autonome, encore immature, il y a en fait une autre révolution dont il faut tenir compte. Et c’est celui des habitudes de consommation: les jeunes sont intéressés à se déplacer, pas à posséder une voiture. Et peut-être même pas pour conduire. Nous sommes donc confrontés à une révolution du marché dans laquelle la fabrication de bonnes voitures est nécessaire mais ne suffit plus. “