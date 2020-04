nouvel algorithme Facebook, fonctionne dans 95% des cas

Facebook va passer à l’action pour les utilisateurs qui diffusent de la désinformation en raison des théories du complot liées à la pandémie de coronavirus. C’est ce qu’a annoncé le PDG Mark Zuckerberg.

Les utilisateurs qui publient du contenu faux et dangereux sur le réseau social seront guidés vers des informations officielles de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). De plus, un nouvel algorithme avec une nouvelle section appelée arrive Obtenez les faits. Le but est d’exposer les complots les plus populaires. “Tout au long de cette crise, l’une de mes principales priorités est de m’assurer que je vois des informations précises et faisant autorité sur toutes nos applications”, a écrit Zuckerberg dans un article.

Avec la nouvelle fonctionnalité, les messages connecteront les gens à la page Mythbusters de l’OMS, qui décrit en détail pourquoi une série d’allégations concernant Covid-19 ne sont pas vraies. La société affirme que l’objectif est d’essayer de stopper la propagation de la désinformation. Comme nous le savons, il suffit de très peu pour diffuser des nouvelles partout avec l’avènement d’Internet.

Facebook: nouvel algorithme contre les fausses nouvelles, les théories du complot ciblées

gars RosenLe vice-président a déclaré: «Nous voulons mettre en relation les personnes qui ont pu interagir avec des informations nuisibles sur la désinformation du virus avec la vérité provenant de sources faisant autorité si elles voient ou entendent à nouveau ces affirmations sur Facebook. Les gens commenceront à voir ces messages dans les semaines à venir. “

Facebook et les autres médias sociaux sont scrupuleusement confrontés au phénomène de fausses nouvelles. Par exemple, parmi les théories les plus connues, il y a celle qui associe COVID-19 à la 5G. Facebook a déclaré qu’il avait référé plus de deux milliards de personnes à des sources officielles via le centre d’information et diffusé des avertissements concernant environ 40 millions de messages jugés au moins partiellement faux. Ces alertes fonctionnent, 95% des utilisateurs n’ont pas continué à visualiser le contenu signalé.