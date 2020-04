nouvel appareil pour purifier et humidifier l’air

Dyson a lancé un nouvel appareil qui nettoie et humidifie l’air. L’intention est d’améliorer les conditions à l’intérieur des maisons des gens, à un coût qui n’est probablement pas très bas mais avec un excellent rapport qualité / prix.

Il prend le nom de Dyson Pure Humidify + Cool et coûte environ 680 euros. Il se compose d’une grande unité avec un réservoir d’eau en bas, qui est expulsé à l’aide du ventilateur sans lame en haut. L’entreprise avait déjà construit un humidificateur, sous le nom de AM10, mais n’avait pas la capacité de purifier efficacement l’air. En fait, cette ancienne variante a été retirée du marché.

La société a donc décidé d’améliorer la technologie d’humidification et l’a ajoutée au purificateur d’air, combinant les différentes fonctionnalités dans une unité plus grande.

Il existe également d’autres appareils Dyson similaires, qui n’ont pas la capacité de chauffer l’air qu’ils émettent. Ils ne déshumidifient pas non plus l’air de manière optimale.

Nouveau dispositif Dyson Pure Humidify + Cool, entièrement revisité, pour humidifier et purifier l’air

Dyson dit que les personnes qui ont un air trop sec à la maison peuvent rencontrer un certain nombre de problèmes différents, notamment des lèvres gercées et une peau très sèche. La société affirme également que les personnes vivant dans des maisons plus modernes sont affectées par la pollution par un certain nombre de facteurs différents, qui conduisent à l’air sale à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. Donc, le ventilateur utilise également un système de filtre pour nettoyer l’air qui le traverse, en éliminant les polluants et les irritants tels que les produits chimiques nocifs et les poils d’animaux.

La machine est également capable de se nettoyer pour garantir que l’eau émise n’ajoute pas de bactéries inutiles à l’air. En plus des fonctionnalités de nettoyage, Dyson a également ajouté un nouveau “mode brise»Ce qui permet au vent de se balancer de manière rafraîchissante et imprévisible, imitant un vent léger. Pour le moment les magasins sont fermés mais bientôt l’appareil sera officialisé sur le site en ligne.