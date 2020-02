Nouvel événement Pokémon Épée et Bouclier Max Raid, Freebie Now Live

Un nouvel événement Max Raid a commencé dans Pokemon Sword and Shield. Alors que les taux d’apparition de Gigantamax Alcremie sont revenus à la normale, vous êtes maintenant plus susceptible de rencontrer sa forme pré-évoluée, Milcery, dans Max Raids pour une durée limitée, et celle-ci est spéciale pour plusieurs raisons.

Le Milcery que vous rencontrez dans Max Raids peut avoir le facteur Gigantamax, ce qui signifie qu’il évoluera en un Alcremie capable de Gigantamaxing. En plus de cela, deux nouveaux types de bonbons – ruban et étoile – ont été ajoutés à Sword and Shield comme récompenses pour avoir terminé les raids de Milcery, ce qui signifie que vous pouvez faire évoluer le Pokémon en deux nouvelles variantes d’Alcremie.

L’événement Milcery Max Raid se déroulera jusqu’au 16 février. Pendant ce temps, les autres événements Max Raid devraient se terminer le 7 février. Jusqu’à cette date, les joueurs de Sword sont plus susceptibles de rencontrer Gigantamax Coalossal et Flapple dans Max Raids, tandis que les joueurs de Shield auront une meilleure chance de trouver Gigantamax Lapras et Appletun.

En plus du nouvel événement Max Raid, un nouveau cadeau est également disponible dans Pokemon Sword and Shield. Jusqu’au 31 mars, vous pouvez réclamer 10 boules de soins via un cadeau mystère. Tout Pokémon capturé dans ces boules sera automatiquement complètement guéri par la suite. Pour réclamer le cadeau, sélectionnez Cadeau mystère dans l’écran de menu et entrez le code G1GAGRANF1NALE.

Dans d’autres nouvelles de Sword and Shield, The Pokemon Company dévoilera un tout nouveau Pokémon Mythique pour les jeux le 27 février. Deux extensions pour Sword and Shield, surnommées Isle of Armor et Crown Tundra, seront également publiées cette année, tandis que le cloud Le service de stockage Pokemon Home devrait être lancé en février. Vous pouvez suivre les autres nouvelles de Pokemon Sword and Shield ci-dessous.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Now Playing: Pokemon Home Coût et fonctionnalités annoncés – GS News Update

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.