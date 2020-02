nouvelle application pour récupérer des messages supprimés à dessein

Le public qu’il utilise WhatsApp il sait très bien que l’application est toujours prête à être mise à jour. Des mises à jour pleines de nouvelles sont arrivées ces dernières années, surtout quand il s’agit d’inclure de nouvelles fonctions dans la plateforme. Ceux qui utilisent le chat sur une base stable sont évidemment habitués à certaines fonctionnalités, qui sont cependant souvent implémentées avec quelque chose d’encore mieux.

L’une des innovations qui a peut-être le plus bouleversé les utilisateurs de WhatsApp ces dernières années, est celle qui vous permet de supprimer des messages même après les avoir envoyés. Lorsque le destinataire n’a pas encore lu le message, il ne sera plus visible dans son chat. Cette solution est excellente pour ceux qui peuvent avoir tort d’envoyer un message, ou peut-être si vous avez changé d’avis après l’avoir déjà envoyé. Évidemment, tout cela est une épée à double tranchant, et pour cette raison, il pourrait être utile récupérer messages supprimés.

WhatsApp, avec cette nouvelle fonction, vous pouvez récupérer gratuitement les messages supprimés

Cela vous est certainement arrivé plus d’une fois: dans le chat, il y a un message supprimé dont vous voulez connaître le contenu. Maintenant, tout cela est possible, en sortant évidemment de la boîte de WhatsApp. Il suffit de télécharger l’application bien connue appelée WAMR, qui est gratuit et n’affecte en rien les canons de la loi.

Tout ce que vous avez à faire après avoir téléchargé le contenu sera de maintenir l’application active fond. Cela permettra de stocker tous notifications et peut enregistrer des messages, même supprimés.