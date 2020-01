nouvelle arnaque de vol de crédit, attention au message

Chaque fois que nous parlons WhatsApp, non seulement les aspects positifs mais aussi les aspects négatifs émergent. Bien que l’application soit devenue de plus en plus parfaite au fil du temps, il semble à ce jour que quelque chose continue de troubler le silence des utilisateurs.

Beaucoup d’entre eux ont même été poussés à quitter le chat, épousant la stratégie de compétition qui semble se développer d’année en année. La motivation de tout cela réside certainement dans escroqueries, qui continuent de tromper les gens sur WhatsApp en leur volant de l’argent. Ce n’est en effet pas la première fois que des rapports en quantités industrielles arrivent d’utilisateurs qui parlent lien mystérieux dans un chat qui l’a réinitialisé crédit résiduel. Dans ce cas, il semble que l’arnaque soit revenue au premier plan, avec une nouvelle façon mais toujours avec un message qui se propage à travers chaînes.

WhatsApp, avec ce message, les utilisateurs peuvent perdre tout crédit restant sans s’en rendre compte

Au cours des dernières heures, la situation serait devenue critique: une nouvelle arnaque aurait envahi les chats WhatsApp, mettant les utilisateurs en difficulté. Le texte dont nous parlons expose quelque chose de déjà vu dans le passé, à savoir la présence d’un vidéo que vous représenterait.

De toute évidence, avant que quiconque le croie, nous voulons nier qu’une telle chose pourrait être possible. Dans ce cas, il s’agit d’une arnaque qui ne vise qu’à vous faire cliquer sur le lien, afin de vous ramener sur un site. Beaucoup seront activés ici abonnements payants que d’une manière ou d’une autre ils réinitialiseront votre crédit restant.