nouvelle arnaque draine les cartes clients CartaSì

Un des tentatives de phishing le plus divulgué par les cybercriminels est l’e-mail qui informe les utilisateurs qu’ils ont rencontré des problèmes. Problèmes qui ont provoqué le blocage soudain de votre carte de crédit ou de votre compte courant. Encore une fois, en fait, une communication de ce type se propage en exploitant illégalement le nom d’un établissement bancaire, et dans ce cas en attaquant les clients CartaSì.

Phishing au détriment des clients CartaSì: attention au nouveau mail frauduleux!

Ces derniers mois, de nombreuses tentatives de fraude ont été créées et diffusées par des malfaiteurs dans l’intention de tromper les utilisateurs. En fait, les rapports ont été nombreux et souvent liés à la présence de courriels et d’annonces fictives qui offraient des rabais aux fraudeurs; ou qui a essayé de extorquer des données sensibles par des communications intimidantes. L’un des cas les plus récents, cependant, reprend la stratégie typique des cybercriminels qui informent la victime qu’ils ont rencontré des problèmes qui ont conduit à blocage soudain de votre carte de crédit.

La tentative de phishing qui menace i Clients CartaSì, en fait, il utilise un e-mail de ce type pour convaincre les victimes potentielles de saisir leurs identifiants d’accès au compte en un seul page frauduleuse. L’intention est d’inculquer la peur aux destinataires et de leur offrir un lien permettant d’accéder à la page à utiliser pour vérifier leurs données et résoudre le problème rencontré. En réalité, suivant ce qui est suggéré par les criminels, on leur offrira la possibilité de réaliser l’arnaque, puisque toutes les données saisies seront reçues par les cybercriminels qui les utiliseront pour procéder à la retrait d’épargne. Par conséquent, n’oubliez pas de supprimer le message et d’ignorer ce qui a été communiqué par l’e-mail afin de ne prendre aucun risque.