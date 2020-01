Nouvelle chemise Destiny 2 disponible dès maintenant en précommande

Destiny 2 a récemment dévoilé une nouvelle chemise pour son magasin, tous les profits étant consacrés aux secours pour les feux de brousse qui ravagent l’Australie. La chemise, dont les ventes bénéficieront aux services d’incendie ruraux de la Nouvelle-Galles du Sud et à WIRES Wildlife Rescue, est disponible dès maintenant en précommande. Il représente un navire survolant l’outback australien. Cela s’appelle “Guardians for Australia”.

La chemise, qui est disponible dans les tailles homme et femme, est livrée avec un code gratuit pour un emblème “Star Light, Star Bright”, échangeable dans le jeu. La chemise coûte 25 $. Il sera disponible jusqu’au 19 février et l’expédition en Australie est disponible au tarif de 7,50 $ US.

Une campagne de fans distincte de la base de fans ANZ de Destiny est également en cours et cherche à gagner 20 000 $ AU pour la Croix-Rouge australienne. À ce jour, il a rapporté 14 311 $ et a grimpé.

Ce n’est que l’une des nombreuses initiatives de jeu qui collectent actuellement des fonds pour aider l’Australie. Un nouveau Humble Bundle a collecté ensemble 29 jeux, les recettes étant reversées à trois associations caritatives différentes, et Call of Duty et Ubisoft se sont également impliqués. Plusieurs enchères se déroulent actuellement sur Twitter sous la supervision de l’initiative Game Devs For Fireys.

Au CNET, il y a une ventilation détaillée de ce qui se passe et comment vous pouvez aider, et ce que vous devez savoir, sur les feux de brousse australiens.

