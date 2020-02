Nouvelle confirmation de ce qui pourrait être l’iPhone le plus étrange à ce jour – .

Alors que nous continuons à approcher Peak Smartphone – avec les fabricants de smartphones continuant à repousser les limites de ce qu’ils peuvent faire avec une dalle rectangulaire remplie de capteurs et d’autres technologies, et le marché global approchant de la saturation – nous assistons de plus en plus à la montée de ce que je suppose vous pourriez appeler Weird Smartphone. Le marché global des smartphones a été quelque peu moribond, personne ne se tenant vraiment dans de longues files d’attente folles, excité par l’excitation du nouveau smartphone, comme il le faisait, en partie à cause du sentiment que nous l’avons déjà vu auparavant. Il n’y a rien de nouveau sous le soleil. Le Next Big Thing est soit juste plus petit, plus fin, moins cher, a un meilleur appareil photo, ou quelle que soit la façon dont il doit être ajusté pour vous faire abandonner celui que vous avez maintenant et choisir une mise à niveau.

Samsung a été à l’avant-garde de cette tendance, comme nous l’avons noté ici, qui peut être résumée comme suit: il s’agit essentiellement de tout jeter contre le mur et de voir quelle approche privilégie la conception des smartphones. Si les consommateurs s’ennuient avec la dalle rectangulaire familière avec un écran en verre, en d’autres termes, allons-y bizarrement. Et nous avons donc des téléphones pliables et toutes sortes d’autres tentatives pour inciter à nouveau les gens à s’intéresser aux smartphones. Ce qui nous amène à Apple.

Apple peut ou non décider de ne jamais appuyer sur la gâchette d’un iPhone pliable – mais il y pense certainement. En effet, les ingénieurs du fabricant d’iPhone ont pris la peine de développer une solution, pour laquelle la société a déposé un brevet, qui prétend résoudre l’un des nombreux problèmes qui ont troublé le Samsung Galaxy Fold de l’année dernière.

Le problème: c’est un appareil pliable, vous devez donc accepter l’inévitable pli qui accompagne toutes ces ouvertures et fermetures, ou trouver un moyen de l’atténuer. Le résumé d’Apple de l’idée incluse dans la documentation de brevet est un peu académique pour le lecteur moyen, mais, fondamentalement, l’idée semble être d’avoir des rabats qui peuvent s’étendre sur l’espace d’un appareil pliable lorsqu’il est ouvert. Les volets sont mobiles et ils seraient rétractables lorsque l’appareil est refermé.

Découvrez une illustration de l’idée d’Apple ci-dessous. Quelqu’un est intrigué par l’idée d’Apple de produire un iPhone pliable, à la Galaxy Fold?

