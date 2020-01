nouvelle gamme de téléviseurs OLED avec partenaire Bowers & Wilkins

Avec les nouveaux modèles OLED805 / 855, la quatrième génération du processeur P5 avec fonction AI (intelligence artificielle) fait ses débuts, portant la qualité d’image du téléviseur à un nouveau niveau.

Le modèle LED 9435 4K comprend Bowers & Wilkins Premium Audio.

Le modèle de téléviseur LED 9235 4K 43 pouces est doté d’un système audio haut de gamme Bowers & Wilkins1

Le téléviseur LED LED 8505 4K est le haut de gamme de la série Performance.

Tous les téléviseurs Android Philips 2020 sont compatibles avec l’application Disney + avec streaming Dolby Vision.

La compatibilité Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10 + et HLG se poursuit pour 2020 pour la gamme complète de téléviseurs Android.

Milan, 23 janvier 2020 – Au premier semestre 2020, Philips TV vise haut avec le lancement du nouvel OLED 805/855 avec fonction AI, deux nouveaux modèles sont le résultat du partenariat renouvelé avec Bowers & Wilkins (dont un nouveau modèle premium 43 pouces) et le extension attendue de la nouvelle série Performance ainsi que l’ajout de la prise en charge Disney * APP + sur les téléviseurs Android.

Caractéristiques principales de la ligne 2020.

Philips OLED TV 805/855

Disponible en tailles 55 “et 65”

Caractéristiques clés:

Téléviseur OLED Ultra Slim 4K UHD

Comprend un processeur P5 de 4e génération avec fonction AI.

Ambilight à 3 côtés pour une vue plus immersive.

Réalité naturelle parfaite.

Compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos, HDR10 + et HLG.

Design européen haut de gamme avec des matériaux de la plus haute qualité

Haute qualité pour la nouvelle télécommande rétro-éclairée avec revêtement en cuir Muirhead.

OLED805 présente une nouvelle conception de base biseautée avec des finitions chromées foncées

55OLED855 a un nouveau piédestal chromé foncé incliné à la table tandis que l’OLED855 a un support de voûte en T chromé foncé

Nouveau système audio Philips 50W 2.1

Système d’exploitation Android TV Pie (9) avec Assistant Google intégré et «Fonctionne avec Alexa».

Philips 9435 LED 4K UHD – avec audio par Bowers & Wilkins

Disponible en modèles 55 “et 65”.

Caractéristiques clés:

Système audio Premium 2.1.2 (50 W) Bowers & Wilkins comprend des pilotes d’allumage vers le haut

Ambilight à 3 côtés pour une vue plus immersive

Moteur de traitement d’image parfait P5.

Téléviseur UHD 4K ultra fin.

DLED avec panneau Wide Color Gamut

Micro Dimming Pro, Natural Motion et Ultra-résolution.

Compatibilité Dolby Vision, Dolby Atmos HDR10 + et HLG.

Monture en métal anodisé argent avec subtile finition chrome foncé.

Nouvelle télécommande rétroéclairée de haute qualité avec revêtement en cuir Muirhead

Tissu Kvadrat pour haut-parleur acoustiquement transparent

Android TV Pie (9) OS avec Google Assistant intégré et ‘Works with Alexa.

Philips 9235 LED 4K UHD – avec audio par Bowers & Wilkins

Disponible dans le modèle 43 ”

Caractéristiques clés:

Système audio haut de gamme 2.1 Bowers & Wilkins intégré (40 W)

Ambilight à 3 côtés pour une vue plus immersive

Moteur de traitement d’image parfait P5.

Ultra-mince 4K UHD

ELED avec panneau Wide Color Gamut

Micro Dimming Pro, Natural Motion et Ultra-résolution

Dolby Vision, Dolby Atmos. HDR10 + et HLG

Cadre argent brillant

Nouvelle télécommande rétroéclairée de haute qualité avec revêtement en cuir Muirhead

Tissu Kvadrat pour haut-parleur acoustiquement transparent

Système d’exploitation Android TV Pie (9) avec Assistant Google intégré et «Fonctionne avec Alexa».

Philips 8505 (série Performance) – LCD 4K Android milieu de gamme de haute qualité

Disponible dans les tailles 43 “, 50”, 58 “65” et 70 “

Caractéristiques clés:

Ambilight à 3 côtés pour une vue plus immersive.

Processeur P5 Perfect Picture.

4K ultra fin avec cadre argenté

DLED avec panneau Wide Color Gamut

Compatible avec Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10 + et HLG

Micro Dimming Pro, Natural Motion et Ultra-résolution

Système d’exploitation Android TV Pie (9) avec Assistant Google intégré et «Fonctionne avec Alexa».

Système audio Philips 2.0 (20 W)

Les modèles 43 ”, 50” et 58 ”ont un nouveau socle tournant, argenté et incliné par rapport à la table et conçu pour accueillir une barre de son de 70 mm

Le modèle de 65 pouces a un support fixe arqué et argenté pour une barre de son de 70 mm

Le modèle 70 “a un piédestal” sticks “argenté, avec la possibilité d’installer l’ensemble à deux hauteurs différentes: 19 mm pour un look” bas “et mince et plus haut pour accueillir une barre de son de 70 mm