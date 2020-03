Nouvelle liste, teaser pour Halo: Combat Evolved signifie qu’il arrivera bientôt sur PC

Nous avons appris hier que Halo: Combat Evolved Anniversary Edition pourrait bientôt arriver sur la version PC de Halo: The Master Chief Collection. Mais nous ne nous attendions pas à ce que «bientôt» signifie «un jour plus tard». Pourtant, lors d’un lancement surprise, le remasterisateur du Halo original est désormais disponible sur Steam, le Microsoft Store et le Xbox Game Pass.

Halo: Combat Evolved Anniversary a rejoint Halo: The Master Chief Collection sur PC avec @XboxGamePassPC, @MicrosoftStore et @Steam! Https: //t.co/iUUgn1pYnZ pic.twitter.com/ZrbOL196mOMarch 3, 2020

Les abonnés Xbox Game Pass et les propriétaires de Halo: The Master Chief Collection ont désormais accès au jeu. Vous pouvez également l’acheter en tant que titre autonome pour 10 $, le même prix que Halo: Reach, qui était le premier jeu remasterisé de la Collection à être disponible en décembre 2019.

L’édition PC de Halo: The Master Chief Collection était composée uniquement de Reach depuis lors, et les joueurs attendaient avec impatience les jeux restants, qui seront ajoutés au coup par coup. Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST et Halo 4 sont encore à venir pour la collection.

Old Master Chief, commodités modernes

Halo: Combat Evolved Anniversary Edition est la première fois depuis 2003 que l’aventure inaugurale du Master Chief arrive au jeu sur PC. Cette version met à jour la campagne Halo originale avec les performances attendues des jeux de bureau modernes.

Il prend en charge des fréquences d’images élevées (60+) ainsi que des fréquences d’images variables. Si votre ordinateur peut le gérer, il fonctionnera également avec une résolution 4K Ultra HD et des rapports d’aspect ultra-larges. Il est complété par des textures et des ombres mises à jour.

Le jeu prend également en charge le clavier et la souris natifs et un champ de vision personnalisable. Ceux-ci aideront les joueurs PC à se sentir chez eux avec leurs commandes lorsqu’ils plongent dans la campagne originale ou sautent en ligne pour rivaliser avec d’autres joueurs dans les nombreuses cartes PvP classiques.

Vous pouvez voir le jeu sur Steam ici et sur le Microsoft Store ici.

Il est maintenant temps d’attendre que Halo 2: Anniversary arrive dans la collection.